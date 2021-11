Prima: Accademia, Fiamignano e Spes vincono i derby, poker del Castrum che sale al secondo posto

RIETI - Tre i derby che hanno caratterizzato la quinta giornata in Prima categoria: gare emozionanti e ricche di gol. Passa l’ Accademia Calcio Sabina fuori casa nel derby tutto sabino contro Ginestra, termina 1-3: squadra di casa fermata dopo gli ultimi risultati positivi, ospiti che aggiungono tre tasselli e vanno a 6 punti in classifica. Vince anche Spes Poggio Fidoni nel secondo derby di giornata ai danni del Valle del Peschiera, finisce 1-0 grazie al gol negli ultimi minuti dei padroni di casa, risultato di misura che permette ai reatini di agganciare gli avversari in classifica a quota 7. Termina con la vittoria per 3-0 del Fiamignano Equicola l’ultimo dei tre derby di giornata ai danni dell’Alba Sant Elia, padroni di casa che vanno a 8 punti in classifica, ospiti fermi ancora a zero punti dopo 5 giornate.

Vittoria straripante quella del Castrum Donadei, in casa contro Colle Salario fa 4-0, vittoria che dà certezze alla squadra sabina che vola a quota 10 conquistando il secondo posto. Pareggia invece Poggio San Lorenzo fuori casa contro Castel Giubileo, pareggio che aggiunge un punto in classifica a entrambe e permette ai reatini di attestarsi a quota 6 punti. Terminano rispettivamente 3-2 e 2-1 i match tutti “romani” tra Brictense-Monterotondo e Olimpus Roma-Palombara: Olimpus che grazie alla vittoria di oggi si conferma ancora la prima della classe.

Risultati e marcatori (V giornata)

Brictense-Monterotondo 3-2

Castrum Donadei-Colle Salario 4-0 Volponi, Volponi, Del Vecchio, Bancouly (CD)

Ginestra-Academia Calcio Sabina 1-3 Falchetti (G) Marchegiani, Marchegiani, Gatti (ACS)

Olimpus Roma-Palombara 2-1

Spes Poggio Fidoni-Valle del Peschiera 1-0 Proni (SPF)

Castel Giubileo-Poggio San Lorenzo 1-1 Santoprete (PSL)

Fiamignano Equicola-Alba Sant Elia 3-0 Ranieri, De Santis, Autogoal, (FE)

Classifica

Olimpus Roma 13

Castrum Donadei 10

Palombara, Fiamignano Equicola 8

Colle Salario, Valle del Peschiera, Brictense, Spes Poggio Fidoni 7

Castel Giubileo, Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina 6

Monterotondo 5

Ginestra 4

Alba Sant Elia 0