Prima: Castrum Donadei, Poggio San Lorenzo e Valle del Peschiera vincono i derby

RIETI - Si chiude con i due derby nel pomeriggio la quarta giornata del campionato di Prima categoria: tanti gol e nessuna rete inviolata.

Termina 2-1 il derby pomeridiano tra Valle Del Peschiera e Fiamignano Equicola, partita carica di agonismo: squadra di casa che vola a 7 punti e supera gli ospiti fermi a 5. Vince anche Poggio San Lorenzo nell’altro derby pomeridiano contro la Spes Poggio Fidoni: padroni di casa che guadagnano i primi 3 punti in campionato e si portano a quota 5, squadra ospite ferma a 1 punto. Castrum Donadei si aggiudica il derby mattutino al “Milardi” di Contigliano contro Alba Sant'Elia: finisce 1-3 con la squadra di casa che resta all’ultimo posto solitario, mentre gli ospiti mettono altri tre tasselli alla classifica.

Vittoria straripante quella del Ginestra, che in casa si impone e vince 5-2 ai danni del Brictense, squadra di casa che vince la sua prima partita in campionato e raggiunge la Brictense a quota 4. Pareggia invece l’Accademia Calcio Sabina, che in casa fa 2-2 contro Palombara, terzo pareggio consecutivo per l’Accademia e un punto a entrambe. Termina 1-1 la partita tra Colle Salario e Olimpus Roma, vince invece 4-1 il Monterotondo in casa ai danni di Castel Giubileo.

Risultati e marcatori (IV giornata)

Accademia Calcio Sabina-Palombara 2-2 Marcheggiani, De Santis, (ACS)

Alba Sant'Elia-Castrum Donadei 1-3 Novelli (ASE), Trippetta, Trippetta, Bancouly (CD)

Ginestra-Brictense 5-2 Falchetti, Falchetti, Rausa, Pandolfi, Pandolfi (G)

Colle Salario-Olimpus Roma 1-1 Monterotondo- Castel Giubileo 4-1

Poggio San Lorenzo-Spes Poggio Fidoni 3-1 Massimi, Massimi, D’Angeli, (PSL), Mancini (SPF)

Valle Del Peschiera- Fiamignano Equicola 2-1 Di Lorenzo, Laureti, (VDP), De Santis (FE)

Classifica

Olimpus Roma 10

Palombara 8

Castrum Donadei, Colle Salario, Valle Del Peschiera 7

Castel Giubileo, Monterotondo, Fiamignano Equicola, Poggio San Lorenzo 5

Brictense, Ginestra 4

Accademia Calcio Sabina 3

Spes Poggio Fidoni 1

Alba Sant Elia 0