Prima: Valle del Peschiera fa il colpo sul campo del Castrum Donadei, pari tra Fiamignano e Poggio San Lorenzo

Domenica 31 Ottobre 2021, 19:07

RIETI - Si spengono i riflettori sulla terza giornata del campionato di prima categoria, turno di campionato caratterizzato dai tanti gol.

Finisce in pareggio il derby della domenica pomeriggio tra Fiamignano Equicola e Poggio San Lorenzo, secondo pareggio di fila per entrambe e un punto in più in classifica Vittoria per il Valle del Peschiera che fuori casa vince 2-1 nel derby contro Castrum Donadei, squadra di casa che si ferma dopo i due risultati positivi delle prime due giornate, squadra ospite che trova la prima vittoria in campionato.

Finisce in pareggio il match tra Brictense e Accademia Calcio Sabina: 2-2 con la squadra ospite che aggiunge un tassello alla classifica. Stessa sorte per Ginestra che fuori casa contro il Castel Giubileo fa 2 a 2 trascinata dal suo capitano e guadagna un ottimo punto in classifica.

Pareggia anche Spes Poggio Fidoni: 0-0 al Chiani col Monterotondo e un punto in più in classifica. Domenica sfortunata invece per Alba Sant Elia che sul campo della capolista Olimpus Roma viene beffata negli ultimi minuti e perde 1-0. Finisce 5-3 il match "romano" tra Palombara e Colle Salario.

Risultati e marcatori (III giornata)

Brictense- Accademia Calcio Sabina 2-2

Castrum Donadei-Valle del Peschiera 1-2 Terracina (CD) Pengili, Laureti (VDP)

Palombara-Colle Salario 5-3

Olimpus Roma-Alba Sant Elia 1-0

Castel Giubileo-Ginestra 2-2 Sornoza, Valzecchi (G)

Fiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo 2-2 Ranieri, De Santis (FE) Antonacci, Rossi (PSL)

Spes Poggio Fidoni- Monterotondo 0-0

Classifica

Olimpus Roma 9

Palombara 7

Colle Salario 6

Castel Giubileo, Fiamignano Equicola 5

Valle del Peschiera, Brictense, Castrum Donadei 4

Monterotondo, Accademia Calcio Sabina, Poggio San Lorenzo 2

Ginestra, Spes Poggio Fidoni 1

Alba Sant'Elia 0