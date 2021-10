Spes Poggio Fidoni corsara a Ginestra, pari nel derby Poggio S.Lorenzo-Castrum Donadei, un punto per Fiamignano

Domenica 24 Ottobre 2021, 19:30

RIETI - Cala il sipario sulla seconda giornata del campionato di Prima categoria. Giornata caratterizzata da tanti gol e soprattutto due derby emozionanti. Finisce 0-2 il derby mattutino tra Ginestra e Spes Poggio Fidoni, con i padroni di casa che non riescono ad imporsi alla Spes che invece trova la prima vittoria in campionato e aggiunge 3 punti alla classifica. Derby di equilibrio e caratterizzato dai rigori quello del pomeriggio tra Poggio San Lorenzo e Castrum Donadei, finisce 1-1, e squadre che guadagnano un punto a testa.

Buon pareggio invece per Fiamignano Equicola che fuori casa contro Monterotondo non si piega e chiude la gara sul 3-3 e aggiunge un tassello alla classifica. Domenica amara invece per Alba Sant Elia che dopo un esordio negativo nella prima giornata, perde in casa 2-4 contro un ottima Palombara che condanna l'Alba ad un'altra pesante sconfitta e 0 punti in classifica. Stessa sorte per Accademia Calcio Sabina che nel debutto in casa perde 0-3 contro Colle Salario che scappa primo a 6 punti. Non passa neanche Valle Del Peschiera che in casa cade 1-3 contro Olimpus Roma e rimane ferma a 1 punto. Finisce 1-2 la sfida romana tra Brictense e Castel Giubileo.

Risultati e marcatori (II giornata)

Ginestra-Spes Poggio Fidoni 0-2 Laurenti, Renzi (SPF)

Poggio San Lorenzo-Castrum Donadei 1-1 Antonacci (PSL) Miconi (CD)

Monterotondo- Fiamignano Equicola 3-3 Ranieri M., De Santis, Ranieri A. (FE)

Alba Sant Elia- Palombara 2-4 Gregori, Recchia (ASE)

Accademia Calcio Sabina- Colle Salario 0-3

Valle Del Peschiera- Olimpus Roma 1-3 Di Lorenzo (VDP)

Brictense- Castel Giubileo 1-2

Classifica

Colle Salario, Olimpus Roma 6

Palombara, Castel Giubileo, Castrum Donadei, Fiamignano Equicola 4

Spes Poggio Fidoni, Brictense 3

Monterotondo, Poggio San Lorenzo, Valle Del Peschiera, Accademia Calcio Sabina 1

Ginestra, Alba Sant Elia 0