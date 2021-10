Prima: Fiamignano conquista il derby col Ginestra, esordio vincente anche per Castrum Donadei

Domenica 17 Ottobre 2021, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 19:03

RIETI - Subito gol ed emozioni nella prima giornata del campionato di Prima Categoria. Partenza in discesa per il Fiamignano Equicola che vince in casa contro il Ginestra (2-1) portando a casa i primi tre punti della stagione, gli ospoiti hanno fallito un calcio di rigore. Vittoria anche per Castrum Donadei che in casa non delude e guadagna i primi tre punti ai danni del Monterotondo (2-1). Primo punto per Valle Del Peschiera, che fuori casa pareggia contro il Palombara (1-1). Stessa sorte anche per L’Accademia Calcio Sabina che in trasferta fa 2-2 col Castel Giubileo. Sconfitta invece per Poggio San Lorenzo che non riesce a imporsi fuori casa e perde 1-0 contro l’Olimpus Roma. Sconfitta interna anche per la Spes Poggio Fidoni che cade in casa per 1-0 contro la Brictense. Sonora battuta d'arresto per l’Alba Sant Elia che fuori casa perde 5-0 contro il Colle Salario.

Risultati e marcatori (I giornata)

Fiamignano Equicola-Ginestra 2-1 Anselmi, Ranieri (FE) Tanta (G)

Castrum Donadei-Monterotondo 2-1 Toma, Turchetti (CD) Kwiatkowski (M)

Palombara- Valle Del Peschiera 1-1 Pengili (VDP)

Castel Giubileo- Accademia Calcio Sabina 2-2 Scaricamazza, Ceccarelli (ACS)

Olimpus Roma- Poggio San Lorenzo 1-0

Spes Poggio Fidoni-Brictense 0-1

Colle Salario-Alba Sant Elia 5-0