Valle del Peschiera infila il tris nel derby col Ginestra, riprende quota la Spes Poggio Fidoni

RIETI - Termina l’ultimo weekend di gennaio e con esso i tre recuperi del girone B di Prima categoria.

Spicca tra i match il derby della domenica pomeriggio tra Valle del Peschiera e Ginestra: vittoria importante per la squadra di casa che passa per 3-0 ai danni dei sabini, clean sheet e tre punti in più in classifica che fanno volare i reatini a diciannove punti, a meno uno dal primo posto. Ginestra ferma a otto punti condannata al momentaneo penultimo posto in classifica.

Domenica positiva anche per la Spes Poggio Fidoni: nell'ostico match del Gudini contro l’Olimpus Roma vince per 2-1 in rimonta grazie alla doppietta del capitano e numero 9 Guadagno, tre punti per i padroni di casa che vanno a dodici in classifica, ospiti che scivolano al quarto posto con diciotto punti.

Termina 2-0 il terzo recupero tutto “romano” tra Palombara e Brictense: padroni di casa che agguantano il primo posto condiviso momentaneamente col Colle Salario, ospiti fermi a otto punti al penultimo posto in classifica condiviso con Ginestra.

Risultati e marcatori

Palombara- Brictense 2-0 Uccellini, Taddei, (P)

Spes Poggio Fidoni- Olimpus Roma 2-1 Guadagno, Guadagno (SPF)

Valle Del Peschiera-Ginestra 3-0 Bianchetti, Simoncelli, aug, (VDP)

Classifica

Colle Salario*, Palombara* 20

Valle del Peschiera* 19

Olimpus Roma* Fiamignano Equicola* Castrum Donadei 18

Monterotondo* 14

Spes Poggio Fidoni* 12

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina*, Castel Giubileo, 9

Ginestra*, Brictense* 8

Alba Sant'Elia* 4

* Una gara in meno