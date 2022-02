Spes Poggio Fidoni-Fiamignano Equicola il clou, in programma altri due derby, Ginestra ospita la capolista

RIETI - Un'altra domenica di recuperi per la Prima categoria: si giocano le gare dell'undicesima giornata non disputate causa positività nei gruppi squadra.

Tre i derby previsti che sapranno sicuramente regalare spettacolo. Spicca quello mattutino tra Spes Poggio Fidoni e Fiamignano Equicola, squadra di casa forte dell’ultima vittoria nel recupero tenterà il bis, ospiti a 18 punti in classifica con l’opportunità di portarsi in vetta: sarà gara tutta da vivere.

Match interno per Ginestra, dopo la sconfitta in esterna nella gara di recupero contro Valle del Peschiera proverà a rialzarsi contro Palombara attualmente primo in classifica.

Due le gare tutte “romane” previste per il weekend, Brictense-Olimpus Roma e Monterotondo-Colle Salario, gare importanti in chiave classifica visti gli alti posti occupati da Colle Salario e Olimpus Roma.

A chiudere l’undicesima giornata i due derby pomeridiani. Si affronteranno Poggio San Lorenzo-Alba Sant Elia, Sabini a undici in classifica con la possibilità di riavvicinarsi alle alte zone della classifica, reatini in cerca di punti visto l’attuale ultimo posto in classifica. Altro derby interessante quello tra Valle del Peschiera e Accademia Calcio Sabina, padroni di casa reduci da una vittoria importante vogliono ripetersi per confermarsi tra i top di categoria, ospitanti a nove in classifica con la necessità di fare punti per non rimanere nelle zone basse della classifica.

Programma gare (recuperi XI giornata)

Spes Poggio Fidoni- Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Teresa Loreti di Rieti)

Ginestra- Palombara ore 11:00 (arbitro Lorenzo Carucci di Roma 2)

Brictense-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Monterotondo-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Giovanni Bevilacqua di Civitavecchia)

Valle del Peschiera-Accademia Calcio Sabina ore 14:30 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Poggio San Lorenzo-Alba Sant'Elia ore 15:00 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Classifica

Colle Salario*, Palombara* 20

Valle del Peschiera* 19

Olimpus Roma* Fiamignano Equicola* Castrum Donadei 18

Monterotondo* 14

Spes Poggio Fidoni* 12

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina*, Castel Giubileo 9

Ginestra*, Brictense* 8

Alba Sant Elia* 4

* Gara da recuperare.