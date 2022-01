Spicca il derby Valle del Peschiera-Ginestra, la Spes Poggio Fidoni vuole riprendere quota

RIETI - Torna il calcio di Prima categoria, dopo lo stop di due settimane, si torna in campo con tre importanti recuperi.

Spes Poggio Fidoni sfiderà il casa l’Olimpus Roma nel recupero del match della nona giornata. Squadra di casa, che si è rinforzata durante la sessione di mercato, ferma a nove punti con la necessita di aggiungere tre lunghezze per riprendere quota, mentre il team romano, forte del secondo posto in classifica, tenterà il colpaccio per sorpassare Colle Salario e andare in testa alla classifica.

Altro match importante il derby tra Valle del Peschiera e Ginestra, gara di recupero dell’ ottava giornata: squadra di casa a sedici punti con la possibilità di portarsi a meno uno dal primo posto, sabini a nove punti tenteranno di uscire dalle zone basse della classifica, derby tutto da vivere che saprà regalare emozioni.

Sempre nel girone B sarà rigiocata la gara Palombara e Brictense: così ha deciso il giudice sportivo che non ha ritenuto sufficienti le motivazioni dell'arbitro in merito alla sospensione del match della decima di campionato.

I recuperi (domenica 30 gennaio)

Spes Poggio Fidoni-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Francesco Oddo di Viterbo)

Valle del Peschiera-Ginestra ore 15:00 (arbitro Stefano Melfi di Roma 1)

Palombara-Brictense ore 11:00 (arbitro Gianmarco De Cesare di Ciampino)

Classifica

Colle Salario 20*

Olimpus Roma** Fiamignano Equicola* Castrum Donadei 18

Palombara** 17

Valle Del Peschiera ** 16

Monterotondo* 14

Poggio San Lorenzo* 11

Accademia Calcio Sabina*, Castel Giubileo, Spes Poggio Fidoni** 9

Ginestra**, Brictense** 8

Alba Sant Elia* 4

* Gara da recuperare.