Real Gavignano non riesce a bloccare la corsa del Castrum Monterotondo: 1-4. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Passa il Castrum Monterotondo al Valle Mentuccia che batte 4-1 il Real Gavignano Ponzano nella gara che chiude il settimo turno del girone B di Prima categoria.

Gli eretini passano in vantaggio nel primo tempo, poi Gavignano cresce e raggiunge il pari con il rigore di Nocelli (in foto) ma nel finale due penalty per gli ospiti e una rete nei minuti di recupero fissano il risultato sul definitivo 4-1. Monterotondo resta al secondo posto (17 punti), mentre Gavignano rimane a 9 punti in classifica.

Il primo tempo

Partono meglio gli ospiti che ci provano con la punizione di Conti a lato di poco al 7’ minuto.

La reazione dei padroni di casa è affidata ai tentativi di Nocelli (punizione alta al 22’) e Migliorelli, il quale al 24’ calcia da fuori senza inquadrare lo specchio della porta. Al 29’ si blocca la gara con l’imbucata di Cara che di destro incrocia, Gobbi tocca ma non basta per evitare l’1-0 eretino. Insiste il Castrum che al 37’ va alla conclusione con Scarfile, servito da una buona sponda di petto di Santarelli, ma l’esterno ospite manda fuori.

La ripresa

Molto meglio nel secondo tempo Gavignano che alza il baricentro della propria azione. Dopo lo squillo iniziale degli ospiti che colpiscono un palo da fuori con Santarelli, è il Real a fare la gara. Al 53’ punizione di Giovannelli che non trova la deviazione vincente di nessun compagno con la palla che attraversa tutta l’area. Al 60’ ci prova Florin Luca da fuori ma il suo sinistro termina sul fondo. Al 72’ arriva l’episodio che riequilibra la gara: Luca viene atterrato in area dall’intervento di Luci e per l’arbitro è calcio di rigore. Il capitano Nocelli si incarica della battuta e spiazza Cristofalo per l’1-1. Passano cinque minuti e da un errato disimpegno difensivo scaturisce l’azione del neo-entrato Delle Side per gli ospiti, il quale viene atterrato da Pennacchini sulla linea d’ingresso dell’area di rigore e anche in questo caso l’arbitro fischia il penalty tra le proteste dei padroni di casa: alla battuta va Santarelli che manda il pallone all’incrocio per il 2-1 ospite. Gavignano accusa il colpo e all’85’ su un’altra distrazione difensiva arriva il secondo calcio di rigore per gli ospiti, guadagnato sempre da Delle Side atterrato questa volta da Pellegrini, il quale era già ammonito e viene espulso dal direttore di gara. Dal dischetto va Costantini che spiazza Gobbi per il 3-1. Nel recupero Rosini calcia da fuori trovando una parabola che si infila sotto la traversa per il definitivo 4-1, probabilmente troppo severo per i padroni di casa per ciò che si è visto in campo.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Loro sono un’ottima squadra e anche oggi l’hanno dimostrato, ma anche oggi recriminiamo per un arbitraggio a mio modo di vedere non all’altezza. A parte i singoli episodi, la gestione dei cartellini non mi è piaciuta. Noi pensiamo alla prossima partita e andiamo avanti».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo, Pennacchini P., Nocelli, Pellegrini, Mannelli (66’ Barnabei), Bernocchi (55’ Ratini), D’Achille, Migliorelli, Giovannelli, Luca. A disp. Pennacchini F., Galassetti, Malizia

Castrum Monterotondo: Cristofalo, Cirasella, Luci, Conti (77’ Mandolini), Alvernini, Gatti, Scarafile (73’ Delle Side), Costantini (90’ Vitali), Cara (70’ Rosini), Santarelli, Bersanti. A disp. Morgante, Erbo, Raffaelli, Campedelli. All. Bruni

Arbitro: Matteo Esposito di Roma 2

Marcatori: 29’ Cara, 77’ Santarelli rig., 85’ Costantini rig., 90+3’ Rosini (M), 72’ Nocelli rig. (G)

Note: espulso all’85’ Pellegrini (G) per doppia ammonizione, ammoniti: Nocelli, Pennacchini P., D’Achille, Giovannelli (G), Conti, Gatti, Scarfile (M). Angoli 1-1, spettatori 150 circa