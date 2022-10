Prima, riflettori sui derby Casperia-Città di Rieti e Alba Sant'Elia-Ginestra: programma gare e arbitri

RIETI - Si accendono i riflettori sulla seconda giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma con ben due derby tutti reatini che sapranno sicuramente rendere viva questa seconda giornata del girone B.

In primo piano il derby tra Casperia e Città di Rieti, padroni di casa che all’esordio assoluto in prima categoria sono tornati a casa con un prezioso punto, primo match interno per loro in cerca dei primi tre punti storici, ospiti partiti invece con una vittoria, vorranno sicuramente ripetersi per portare a due la striscia di vittorie.

Spicca anche il derby tra Alba Sant Elia e Ginestra, locali reduci da una sconfitta in cerca di punti preziosi per tornare in carreggiata fin da subito, ospiti che nella prima giornata hanno chiuso con un pareggio tenteranno di tornare a casa col sacco pieno, match che si prospetta davvero interessante.

Gara interna anche per l’Accademia Calcio Sabina che ospiterà Brictense, esordio amaro nella prima giornata per i sabini che sconfitti per 2-1 sono chiamati a rialzarsi e guadagnare punti per non restare dietro.

Altro match interno anche per il Poggio San Lorenzo, che nel pomeriggio di domenica ospiterà il Castrum Monterotondo, sabini reduci anch’essi da un pareggio chiamati alla vittoria per salire a quattro punti e avvicinarsi alla momentanea vetta.

Tra le altre gare troviamo tre derby tutti “romani”: Football Jus nel pomeriggio di sabato ospiterà il Castelnuovese Calcio, nella domenica invece l’Accademia sporting Roma ospiterà il Soratte e sempre in mattinata il III Municipio Calcio ospiterà il Monterotondo 1935, gare tutte da vivere fondamentali in chiave classifica.

Turno di riposo invece per il Fiamignano Valle del Salto fermo a tre punti in classifica.

Programma gare (II Giornata)

Sabato 29 ottobre: Football Jus-Castelnuovese Calcio ore 18:30 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Domenica 30 ottobre: Casperia-Città di Rieti ore 11:00 (arbitro Francesco Zuliani di Roma 2)

Alba Sant Elia-Ginestra ore 11:00 (arbitro Luigi Di Ruccio di Viterbo)

Accademia Sporting Roma-Soratte ore 11:00 (arbitro Jacopo Rapanelli di Civitavecchia)

III Municipio Calcio-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Robert Junior Sanchez Sanchez di Ciampino)

Poggio San Lorenzo-Castrum Monterotondo ore 14:30 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Accademia Calcio Sabina-Brictense ore 15:00 (arbitro Arianna Forte di Albano Laziale)

Riposa Fiamignano Valle del Salto

Classifica

Città Di Rieti, Fiamignano Valle del Salto, Monterotondo, Soratte 3

Poggio San Lorenzo, Brictense, Casperia, Castelnuovese Calcio, Ginestra, III Municipio Calcio 1

Alba Sant Elia, Accademia Calcio Sabina, Football Jus, Accademia Sporting Roma, Castrum Monterotondo 0