Spiccano i derby Accademia Sabina-Alba Sant'Elia e Ginestra-Castrum Donadei

RIETI - Torna il weekend e con esso la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma nella domenica arricchita da due interessanti derby.

Spicca il derby tra Accademia Calcio Sabina e Alba Sant Elia, locali reduci da una sconfitta chiamati a rialzarsi, ospiti all’ultimo posto con la possibilità di agganciare Castel Giubileo a nove punti.

Altro derby interessante in mattinata quello tra Ginestra e Castrum Donadei, padroni di casa in cerca di punti per tornare nelle zone sicure della classifica, Castrum a diciannove punti con la possibilità di tornare in carreggiata per i primi posti, match tuttoda vivere.

Gara in esterna per la Spes Poggio Fidoni, a Montesacro affronterà Castel Giubileo, ospiti reduci da due vittorie di fila vogliono il tris per portarsi nelle alte sfere della classifica, team romano fermo a nove al penultimo posto. Giocherà fuori casa anche Fiamignano Equicola, al comunale di Montelibretti il match contro Brictense: equicoli a diciotto punti che in caso di vittoria abborderebbero il secondo posto.

Match interno per Valle del Peschiera, al “Gentile Oreste” di Cittaducale sfiderà Colle Salario, gara fondamentale in chiave classifica visto il secondo posto dei locali e il terzo degli ospiti, un punto separa le due squadre, chi la spunterà?

Gara interna anche per il Poggio San Lorenzo, in casa affronterà la prima della classe (Palombara), team di casa dopo la gara non giocata nella dodicesima vuole tornare a far punti, ospiti forti del primo posto in solitaria non vogliono interrompere la striscia positiva di risultati.

Un solo derby “romano” previsto in giornata, Monterotondo sfiderà in casa l’Olimpus Roma, due soli punti separano i team con gli ospiti a diciannove, locali a diciassette.

Programma gare (XIII giornata, domenica 20 febbraio)

Accademia Calcio Sabina-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Alessio Schiavi di Roma 1)

Ginestra-Castrum Donadei ore 11:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Brictense-Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino)

Castel Giubileo-Spes Poggio Fidoni ore 11:30 (arbitro Valerio Verona di Civitavecchia)

Valle del Peschiera-Colle Salario ore 14:30 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Monterotondo-Olimpus Roma ore 14:30 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Poggio San Lorenzo-Palombara ore 15:00 (arbitro Flavia Morano di Civitavecchia)

Classifica

Palombara 24

Valle del Peschiera 21

Colle Salario* 20

Olimpus Roma, Castrum Donadei 19

Fiamignano Equicola* 18

Monterotondo 17

Spes Poggio Fidoni 15

Brictense, Poggio San Lorenzo* 12

Accademia Calcio Sabina, Ginestra 10

Castel Giubileo* 9

Alba Sant'Elia 6