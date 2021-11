Prima: spiccano i tre derby reatini, Accademia e Ginestra cercano i primi tre punti in casa

RIETI - Domani, 7 novembre, torna il campionato di Prima categoria: quarta giornata che vede in programma gare interessanti e soprattutto tre derby reatini.

Nella mattinata la sfida del Milardi di Contigliano fra Alba Sant'Elia e Castrum Donadei: squadra di casa chiamata a fare punti visto l’ultimo posto in classifica e zero punti, mentre gli ospiti sono in cerca del riscatto dopo l’ultima sconfitta in casa nella scorsa giornata. Gara interna per l’Accademia Calcio Sabina che sfiderà Palombara: i sabini sono fermi a due punti e hanno la necessità di trovare la prima vittoria contro Palombara, forte del secondo posto in classifica. Gara in casa anche per Ginestra che sfiderà al Santa Maria la Brictense: padroni di casa a un punto con la voglia di trovare la prima vittoria dopo il rocambolesco pareggio nella terza giornata.

Due i derby nel pomeriggio. Poggio San Lorenzo affronterà in casa la Spes Poggio Fidoni: gara che potrebbe far capire meglio le ambizioni delle due squadre. Valle del Peschiera invece sfiderà Fiamignano Equicola: il team di casa è forte della sua ultima vittoria, ospiti in cerca dei tre punti dopo il pareggio nell’ultima giornata. A chiudere la giornata i match tutti romani tra Colle Salario-Olimpus Roma e Monterotondo- Castel Giubileo.

Programma gare (IV giornata, domenica 7 novembre)

Accademia Calcio Sabina- Palombara ore 11:00 (arbitro Francesco Oddo di Viterbo)

Alba Sant'Elia-Castrum Donadei ore 11:00 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Ginestra- Brictense ore 11:00 (arbitro Matteo Cinquepalmi di Roma)

Colle Salario-Olimpus Roma ore 11:15 (arbitro Luigi Di Ruccio di Viterbo)

Monterotondo-Castel Giubileo ore 11:15 (arbitro Arianna Forte di Albano)

Poggio San Lorenzo-Spes Poggio Fidoni ore 14:30 (arbitro Daniele Carrone Tamburro di Tivoli)

Valle del Peschiera-Fiamignano Equicola ore 14:30 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma)

Classifica

Olimpus Roma 9

Palombara 7

Colle Salario 6

Castel Giubileo, Fiamignano 5

Valle del Peschiera, Brictense, Castrum Donadei 4

Monterotondo, Accademia Calcio Sabina, Poggio San Lorenzo 2

Ginestra, Spes Poggio Fidoni 1

Alba Sant'Elia 0