Poggio San Lorenzo batte 2-1 Palombara nel recupero e prende quota

RIETI - Mercoledì di recuperi per il campionato di Prima categoria. In campo Poggio San Lorenzo e Palombara per recuperare il match della tredicesima giornata rinviato causa positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra dei padroni di casa.

Vittoria importante per Poggio San Lorenzo che in casa vince per 2-1 contro Palombara, sfida ricca di emozioni che vede i padroni di casa trovare il doppio vantaggio, ospiti che riescono ad accorciare nel secondo tempo con un calcio di rigore trasformato da Macrì, ma non basta: più tre per Poggio San Lorenzo che accorcia sugli ospiti a meno quattro punti, e si inizia a pensare in grande, sorpassata invece Castrum Donadei a trenta punti. Ospiti fermi a trentacinque punti al terzo posto condiviso con Valle del Peschiera.

Risultati e marcatori (XIII giornata)

Poggio San Lorenzo-Palombara 2-1: Rossi, De Giorgi (PSL), Macrì (P)

Classifica

Fiamignano Equicola 40

Monterotondo 39

Spes Poggio Fidoni 37

Palombara, Valle del Peschiera 35

Poggio San Lorenzo 31

Castrum Donadei 30

Colle Salario 28

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina* 20

Ginestra 18

Brictense, Alba Sant'Elia 15

Castel Giubileo 12