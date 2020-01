RIETI - Un gol di Mevoli dopo un quarto d’ora di gioco regala 3 punti ad una non brillantissima Poggio Mirteto che sul neutro di Forano, stante l’indisponibilità del Valletonda per una rottura all’impianto d’irrigazione che ha reso mezzo campo un pantano, regola Ginestra ed inizia bene l’anno dal punto di vista dei risultati.



IL PRIMO TEMPO

LA RIPRESA

Primo posto blindato nel girone C del campionato di Prima Categoria, sempre con 4 punti di vantaggio sul Castrum Monterotondo vincitore a sua volta sul III Municipio. Prima della gara ricordato l’ex giocatore mirtense Peppe Muli scomparso prematuramente 8 anni fa, ma sempre vivo nei ricordi di dirigenti ed ex compagni di squadra.Buona partenza dei padroni di casa che cercano di mettere la gara su ritmi alti. Ginestra non si scompone e difende ordinata. Anzi sono proprio gli ospiti che al 5’ creano apprensione a Poggio Mirteto con un tiro-cross di Marcangeli che manda la palla a sbattere sulla parte alta della traversa. Al 15’ il vantaggio di Poggio Mirteto da un calcio di punizione defilato sulla destra: Mevoli calcia a giro direttamente in porta sul primo palo con la palla che aggira la barriera e inganna Ifilti per l’uno a zero. La partita sembra mettersi in discesa per i padroni di casa che insistono e tre minuti più tardi con Marcelli vanno ancora alla conclusione con il pallone che viene parato da Ifilti. Il tempo si chiude con un tiro di D’Annibale alto che non impensierisce il portiere mirtense Gentili.Nel secondo tempo avaro di emozioni è Ginestra che prova a rendersi pericolosa ma i padroni di casa che agiscono sporadicamente di rimessa concedono poco. Al 63’ il neo entrato Fiordiponti per Ginestra anticipa Masci e l’uscita di Gentili ma la palla si perde a lato. Poggio Mirteto replica al 80’ con una punizione di Antonelli che va alta sulla traversa della porta difesa da Ifilti. Le uniche vere occasioni di una ripresa davvero scarna di contenuti arrivano nel recupero con Ginestra che tenta gli ultimi assalti: prima Marcangeli al 93’ sulla sinistra in area impegna Gentili in angolo e poi, un minuto più tardi da centro area Fiordiponti calcia a rete ma non riesce ad angolare il pallone che finisce tra le braccia dell’estremo difensore poggiano.

I COMMENTI

Antonio Domenici allenatore Asd Poggio Mirteto: «Non è certo stata la migliore Poggio Mirteto vista quest’anno quella di oggi. E’ sempre difficile ripartire dopo la sosta e, non voglia essere una scusante, ma avevamo anche diverse assenze. Con il loro mister ci conosciamo bene e devo dire che ha preparato bene la gara limitandoci molto. Della partita odierna ci teniamo stretti i tre punti con la vittoria che dedichiamo al compianto Peppe che resterà sempre uno di noi».

Giancarlo Leoni allenatore Asd Ginestra: «Per quel che si è visto in campo il risultato di parità sarebbe stato forse il più giusto. Non abbiamo approcciato bene inizialmente e ci siamo sbloccati solo dopo il gol e soprattutto nella ripresa dove abbiamo cercato di fare noi la partita sprecando anche delle occasioni importanti . Per questo c’è rammarico. Loro hanno comunque tenuto bene il campo e meritano sicuramente la posizione di classifica che hanno».



IL TABELLINO

Asd Poggio Mirteto: Gentili, Masci, Bonifazi (85’ Guidi), Fiori, Gattarelli , Quondamstefano, Galletti (61’ Antonelli), Odiki, Marcelli, Mevoli (85’ Avenali), Luciani (55’ Nobili). A disp. Murante, Maccia, Diamanti, Bertoldi, Lugini. All. Domenici

Asd Ginestra: Ifilti, Marchesani (58’ Ferri), Salvati (53’ Fiordiponti), Monte, Sciamotti, Fumelli, Marcangeli, Conti, D’Annibale (77’ Bordoni), Falchetti (85’ Vittori), Marcelli (79’ Guidi). A disp. Stillo, Spagoni, Cicolani, Pandolfi. All. Leoni

Arbitro: Di Domenicantonio di Tivoli

Rete: 15’ Mevoli

Note: spettatori 300 circa; angoli 4-5

