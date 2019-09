RIETI - Nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Lazio di Prima categoria si chiude al Valletonda sul pareggio di 1-1 l'incontro fra Poggio Mirteto Calcio e Ginestra ed in virtù di tale risultato è il Ginestra a qualificarsi per gli ottavi di finale essendosi imposta all'andata per 1-0.



Una gara che si conclude fra le polemiche per la concessione alla squadra ospite del calcio di rigore che nella fase iniziale della ripresa permette alla stessa di siglare il gol del pareggio che risulterà poi decisivo per il passaggio del turno. Partono bene i padroni di casa che al 10' vanno vicino al gol con una deviazione di Mevoli su cross di Galletti e dopo cinque minuti passano in vantaggio con una splendida conclusione in mischia di Luciani dopo due calci d'angolo consecutivi. Al 16' Ifilti respinge un forte tiro di Iacobelli servito in area da Nobili mentre gli ospiti reagiscono con un tiro di Conti deviato in angolo da Avenali al 31' e con un diagonale di Falchetti respinto con bravura da Gentili al 33'. Ancora Gentili è protagonista al 35' su una conclusione dalla distanza da Fumelli. L'episodio che decide la gara si verifica al 12' della ripresa quando viene concesso al Ginestra un calcio di rigore per un contatto fra Bonifazi e Adenihi ritenuto fuori area dai padroni di casa. Va sul dischetto Boni e sigla il definitivo 1-1. Da quel monento la gara s'innervosisce e fioccano ammonizioni ed espulsioni fino al triplice fischio di chiusura con l'intervento dei Carabinieri che placano le rimostranze di tutti, sia a bordo campo che sugli spalti. Non ci sono state dichiarazioni a fine gara da parte di ambedue le squadre.

IL TABELLINO

Poggio Mirteto Calcio: Gentili, Masci, Bonifazi (35' st S.Guidi), Odiki, Gattarelli, Nobili (24' st Fiori), Galletti, Avenali (40' st Diamanti), Mevoli, Iacobelli, Luciani. A disp. Murante, Maccia, Antonelli, Quondamstefano, Bertoldi, Lugini. All. Domenici

Ginestra: Ifilti, Fumelli (10' st L.Guidi), Bossi, Monte, Giontella, Adenihi, Falchetti (38' st Falchetti), Conti, Boni (24' st Marchesani), Fiordiponti (27' st M.D'Annibale), Sciamotti (30' st Marcangeli). A disp. G.D'Annibale, Ferri, Spagoni, Bordoni, Marcelli. All. Leoni

Arbitro: De Cesare di Ciampino

Reti: 15' pt Luciani, 12' st Boni (rig.)

Note: espulso 12' st Qondamstefano dalla panchina, al 14'st Mevoli; allontanato dalla panchina al 21'st il tecnico Domenici (P.Mirteto Calcio). Ammoniti Nobili, Iacobelli, Gattarelli, Avenali, Masci, Luciani, Fiori, Giontella, Fumelli, Adenihi, L.Guidi; angoli: 6-4

