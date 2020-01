LA FORMAZIONE UFFICIALE

Asd Poggio Mirteto

RIETI - Giovedì prossimo, 30 gennaio, il giudice sportivo sancirà la vittoria a tavolino (3-0) per la capolista Poggio Mirteto nella prima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria (Girone C). Gli uomini di Antonio Domenici hanno atteso invano al Valletonda l’arrivo degli avversari di turno, l’Atletico Canneto. L’arbitro Andrea Santilli di Rieti, dopo aver effettuato il riconoscimento, ha fatto trascorrere il canonico tempo d'attesa prima del triplice fischio.Per quanto riguarda l’Atletico Canneto, oltre la sconfitta arriverà un punto di penalizzazione nella già precaria classifica: oggi non è riuscito ad avere un numero di giocatori sufficienti per affrontare la trasferta.Una volta appurato che non si sarebbe giocato, la squadra di Domenici ha disputato un’amichevole con la juniores per non perdere il ritmo gara in attesa della ripresa della preparazione in vista del big match di domenica prossima quando farà visita al Castrum Monterotondo.: Murante, Maccia, Bonifazi, Fiori, Gattarelli, Quondamstefano, Galletti, Nobili, Marcelli, Mevoli, Luciani. A disp. Guidi, Magnerini, Suica, Diamanti, Avenali, Iacobelli, Bertoldi, Lugini, Gentili. All. Domenici