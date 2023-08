Passo Corese in Prima, una cinquina di acquisti per tornare protagonista: «Campionato di vertice»

RIETI - Passo Corese fa sul serio e si prepara al prossimo campionato di Prima categoria che vuole vivere da protagonista. La società sabina dopo la retrocessione dello scorso anno dalla Promozione, punta a reagire e lo fa annunciando cinque nuovi importanti acquisti.

Alle firme Ludovico Menesto, trequartista classe ’98 cresciuto nelle giovanili della Romulea con esperienze importanti alle spalle (in Eccellenza con Grifone Gialloverde e in Promozione con DuepigrecoRoma e Carbognano). A centrocampo arrivano Tommaso De Troia (classe 2002) e Marco Lucivero (classe 1990): il primo, cresciuto nelle giovanili di Vigor Perconti, Accademia Calcio Sabina e Urbetevere, vanta l’esperienza in Eccellenza con l’Astrea; il secondo ha giocato l’ultima stagione all’Fc Rieti.

Il reparto offensivo si arricchisce con gli arrivi dell’esterno classe ‘90 Erion Ndoja, lo scorso anno a Fiamignano Valle Del Salto, e della punta Danso Saikou: il classe 1996 ha un passato anche in Promozione con Valle del Tevere.

Una campagna acquisti sicuramente ambiziosa per Passo Corese che punta a tornare subito in Promozione. «Vorremmo effettuare un campionato di vertice cercando di conquistare immediatamente la categoria che abbiamo perso la scorsa stagione – dichiara il presidente Fabio Vollera - stiamo allestendo una rosa all'altezza tra conferme e nuovi inserimenti. Ovviamente sarà poi il campo a decidere quale sarà a fine anno la nostra collocazione, ma venderemo sicuramente cara la pelle».