Montopoli pesca a Monte San Giovanni: arrivano Felicioni e De Angelis. Attacco: piace Cantonetti

RIETI - Montopoli si prepara per il prossimo campionato di Prima categoria. Dopo la vittoria del campionato di Seconda, i gialloblu si sono subito mossi per ritoccare la rosa ed essere all’altezza del salto di categoria. Le prime operazioni hanno riguardato le conferme, a partire da quella di mister Omar Cimei, fino ai giovani protagonisti della cavalcata della passata stagione. I primi innesti sono arrivati poi per la retroguardia: ufficializzato il difensore Lorenzo Felicioni, lo scorso anno al Monte San Giovanni in una stagione prolifica da ben 9 reti segnate. In porta arriva poi l’esperto Valerio De Angelis, sempre dal Monte San Giovanni, che, con il confermato Daja, si giocherà un posto tra i pali. Dopo i primi ritocchi in difesa e alcune importanti conferme come Del Bufalo, Popescu, Capasso, Fiori, il nuovo capitano Abatelli e tanti altri, l’attenzione si sposta sul reparto offensivo.

L’attacco

Dopo l’addio di capitan Gulino, che da quest’anno ricoprirà un ruolo in dirigenza, i “corsari” si sono subito messi all’opera per cercare una punta da affiancare al bomber Francesco Ippoliti, confermatissimo dopo i 18 gol della passata stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piace molto Simone Cantonetti, lo scorso anno a Lisciano e due anni fa autore di 19 reti con la maglia del Monte San Giovanni in Seconda. Nelle prossime ore sono attese novità importanti: potrebbero riguardare proprio un innesto in attacco.