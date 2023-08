Cittaducale rinforza la rosa per la Prima: ecco un poker di acquisti e un riscatto

RIETI - Dopo la notizia dell’ammissione al prossimo campionato di Prima categoria, il Cittaducale non perde tempo e pensa subito a rinforzare la rosa. Il nuovo direttore sportivo Andrea Giuli si è mosso subito insieme alla società per chiudere diversi acquisti.

Quattro le novità già annunciate in vista della prossima stagione: si rinforza il reparto difensivo con le firme di Matteo Prosperi e degli esperti ex Valle del Peschiera Manuel Severoni (classe 1993, in foto con il Ds Andrea Giuli) e Francesco Carloni (classe 1988). Un altro ex Valle del Peschiera va invece ad allungare il reparto offensivo: si tratta del classe 2002 Mattia Simoncelli. Riscattato ufficialmente anche Simone Gianfelice, attaccante classe ’91 arrivato lo scorso anno in gialloblù in prestito.

La società sta lavorando molto per consegnare al mister Danilo Degano una rosa pronta e all’altezza del nuovo campionato. Presto arriveranno saranno annunciati nuovi innesti di esperienza e categoria per i quali il Ds Giuli sta lavorando.