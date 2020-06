Rieti, mister Giancarlo Leoni lascia la panchina del Ginestra per dedicarsi al figlio Valerio: «La sua crescita è importante»

RIETI - Si dividono le strade tra Giancarlo Leoni ed il suo Ginestra, formazione sabina che milita in Prima categoria. Leoni, sulla panchina gialloverde da due stagioni, pochi giorni fa ha rassegnato le sue dimissioni alla società per motivi personali e sicuramente nobili: l’allenatore, infatti, ha scelto di stare accanto alla famiglia e di seguire il figlio Valerio (di 8 anni), entrato anche lui nel mondo del calcio.



Una scelta, quindi, di cuore, che ha portato il mister reatino a separarsi da quel Ginestra che, sotto la sua supervisione per 2 stagioni, ha raccolto il primo anno un emozionante 4° posto e, in questa stagione fermata dal Covid-19, una semifinale di coppa Lazio, purtroppo non giocata. Leoni si allontana dunque dal calcio: nei suoi trascorsi di giocatore tante esperienze, tra cui presenze nel Valle del Farfa, Frasso e Ginestra, per poi cominciare la sua carriera da mister nel Talocci, per poi passare al Castelnuovo di Farfa ed infine l’arrivo a Ginestra al posto del conosciutissimo Peppino Tulli.



Mister, con la sua scelta di dimettersi da allenatore del Ginestra, si allontana dunque dal calcio dopo 5 anni da allenatore ed una interessante carriera da giocatore…

«Inizio dicendo che non sono stato un grande giocatore: ho fatto si sempre il mio, ma nessuno certamente si ricorderà di me. Il calcio è stato soprattutto amicizia e, infatti, i miei migliori amici sono legati a questo mondo e che durano ormai da anni. Il calcio dilettante, infatti, deve (anzi dovrebbe) essere questo: un mix di amicizia e passione. Di società ne ho viste tante, ma il Valle del Farfa, Frasso e Ginestra sono senza alcun dubbio le società del mio cuore; da giocatore il miglior anno lo ho avuto sicuramente a Talocci: lì molti miei compagni venivano da esperienze in categorie superiori e ho imparato tanto da loro…quando giochi con gente come Ferrari o Passarani sei costretto a dare il meglio e quindi a migliorare!».



La notizia delle sue dimissioni è stata inaspettata da tutti…per quale motivo ha scelto di lasciare la panchina del Ginestra?

«Ho deciso di lasciare Ginestra per dedicarmi a mio figlio Valerio che è un 2011. L'amore che lui mette per il calcio merita la mia presenza costante, ma soprattutto cercherò di potergli offrire quello che io non ho mai avuto, ovvero la possibilità di crescere imparando il più possibile in un ambiente professionale. I suoi orari coincidono con i miei da allenatore e quindi non potevo tirarmi indietro; si sente spesso dire “lavoro e famiglia al primo posto”…beh, ora è il momento di dimostrarlo!».



Lo scorso anno il 4° posto, quest’anno ha guidato i suoi fino alle semifinali di coppa Lazio...che finale di campionato aveva immaginato?

«I due anni trascorsi a Ginestra rimangono e rimarranno nella mia mente a lungo; sono state due stagioni nelle quali sono cresciuto parecchio; purtroppo, a me non ha mai regalato niente nessuno, ad ogni errore sono sempre stato punito, quindi ho cercato di lavorare su questo aspetto ma devo dire che i giocatori e la società mi hanno sempre aiutato, dimostrando verso di me una stima che mi riempie di orgoglio. Raccogliere l'eredità di mister Tulli non è stato facile: lui è un mister fantastico, ai giocatori che allena gli rimane dentro molto, soprattutto la serietà e il rispetto dei ruoli e delle regole…beh, a Ginestra ho trovato ragazzi pronti a credere in me perché educati proprio a questo. Quest'anno abbiamo puntato molto sulla coppa Lazio; col mister Fortini (che mi ha aiutato molto in questa avventura) abbiamo sempre creduto sulle nostre possibilità ma, purtroppo, sappiamo tutti come sia andata; di certo, non possiamo nascondere che un po’ di amaro in bocca ci sia rimasto...peccato, sarebbe stata un’emozione unica per tutti!».



Proviamo ora a buttare un occhio al futuro…tornerà ad allenare?

«Spero di poter tornare ad allenare presto, soprattutto senza dover togliere nulla alla mia famiglia (che, tra l’altro, mi ha sempre sostenuto seguendomi in ogni partita) …quindi è un arrivederci al calcio e, magari, anche al Ginestra, anche se i ritorni di solito non mi piacciono».



Infine, vuole lasciare un messaggio alla sua oramai ex squadra?

«Ai ragazzi che ho avuto per questi due anni voglio dire di crescere sempre, di essere giocatori soprattutto di testa e sperare che questa esperienza con me gli abbia lasciato qualcosa dentro. Sicuramente loro mi hanno dato tanto…un allenatore non può chiedere di meglio: loro erano i protagonisti, di questi due anni loro hanno fatto la differenza, cosi deve essere…a me è bastato essere sempre a disposizione perché, come dice mister Sorbi, “un allenatore si dona ai propri giocatori...grandi o piccoli che siano”!».

