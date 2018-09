LE ASPETTATIVE

Giancarlo Leoni

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

Vice-allenatore

Allenatore portieri

Massaggiatore

LA SOCIETÁ

Presidente

Vice-presidente

Segretario

Contabili

Direttore sportivo

Dirigenti

RIETI - La formazione sabina del Ginestra é pronta al debutto nel campionato di Prima categoria 2018/19. Subito un match delicato per i ragazzi allenati dal mister Giancarlo Leoni che sfideranno il 30 settembre alle 15.30, in casa, il Cantalupo. I gialloverdi hanno cominciato la loro preparazione verso la fine di agosto, organizzando anche tre amichevoli; la prima, contro il Tor Lupara, ha portato ad una vittoria di misura (3-2) per i reatini; nella seconda, contro il Poggio San Lorenzo é arrivata una nettissima vittoria (6-1); l’ultimo match amichevole, invece, é stato un triangolare che i ragazzi reatini hanno disputato, vincendo entrambe le partite, contro la Pol.Poggio Moiano e il Monte San Giovanni. Preparazione, perciò, molto positiva, come sostiene anche il mister Leoni.Parlando di mercato, solo tre le new entry in squadra e tanta “garra charrua” per i confermati. In realtà, è stato un mercato molto mirato quello della società giallo-verde, che ha portato in squadra un difensore, un centrocampista ed un attaccante, due dei quali arrivano dal Poggio Nativo (Salvati e Piermarini), mentre l’altro proviene dalla formazione tiberina del Colle Salario.(Allenatore Ginestra): «Abbiamo fatto una buonissima preparazione precampionato. Nelle amichevoli abbiamo giocato molto bene, portando a casa ottimi risultati ed importanti prestazioni, sia individuali che collettive. La società è sempre molto presente e ci tiene al progetto. Per quanto riguarda il mio ruolo, mi sono subito sentito a mio agio e, soprattutto, sono stato facilitato poiché ho trovato subito dei ragazzi che sono molto dediti al lavoro. Per tutto questo, devo solo che ringraziare Peppino Tulli (ex allenatore di Ginestra, ndr.), che ha abituato l’ambiente al lavoro continuo. Aspettative? Beh, non abbiamo obbiettivi particolari. Certamente, vogliamo raggiungere la quota salvezza il prima possibile, per poi provare a dire la nostra anche nei piani d’alta classifica. Siamo una squadra difficile da inquadrare...tutta da scoprire!».: Matteo Ifilti (confermato), Valerio Troiani (c.).: Livio Guiai (c.), Stefano Monte (c.), Marcello Giontella (c.), Mario Salvati (da Poggio Nativo), Adrian Patras (c.), Alessandro Bossi (c.), Giacomo Ferri (c.), Diego Marcaccio (c.).: Davide Conti (c.), Kader (c.), Antonio Vito (c.), Marco Marcelli (c.), Max Aureli (c.), Marco Marcangeli (c.), Mattia Falchetti (c.), Riccardo Piermarini (da Poggio Nativo).: Federico Fiordiponti (c.), Francesco Boni (c.), Virgilio Pandolfi (c.), Marco Cola (c.), Giacomo Rossi (da Colle Salario), Simone Feroci (c.).: Giancarlo Leoni.: Giuliano Fortini.: Fabrizio Tulli.: Lorenzo Cecca.: Luciano Bianchi.: Carlo Ferri.: Gianni Sebastiani.: Neofer Capuccini, Antonio Tocci.: Davide Cecca.: Tonino Cecca, Dino Sebastiani.