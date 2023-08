Real Gavignano Ponzano pesca dall'Accademia Sabina: ecco Giacomo Bernocchi

RIETI - Continua la campagna acquisti del Real Gavignano Ponzano. La neopromossa in Prima categoria, dopo aver firmato la scorsa settimana il difensore Luca Del Bufalo, si rinforza col trequartista Giacomo Bernocchi, classe 2003 lo scorso anno in forza all’Accademia Calcio Sabina. Dopo le tante riconferme arriva un altro ingaggio importante che allunga ulteriormente la rosa a disposizione di mister Marco Galassetti. Previsti ulteriori innesti per preparare al meglio la squadra ad affrontare il campionato dopo il salto di categoria. A breve saranno ufficializzate tutte le conferme con i punti fermi confermatissimi anche in Prima categoria, a partire da capitan Mattia Nocelli.

Le dichiarazioni

«Sono molto contento di aver scelto il Real Gavignano Ponzano – spiega il neoacquisto del Real Giacomo Bernocchi - so che è un gran gruppo e mi fa piacere esserne entrato a far parte.

Sono convinto che faremo una grande annata e ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

«Anche per Giacomo sono molto contento che alla fine abbia scelto la nostra famiglia – commenta il mister Marco Galassetti - so che è stato cercato e corteggiato da molte società, lo seguivamo da tempo e vedendolo giocare ho capito da subito che poteva fare al caso nostro, gli auguro il meglio per questa stagione e speriamo anche per le future, benvenuto».