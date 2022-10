Tutto pronto per l'avvio della Prima categoria, spicca il derby Città di Rieti-Alba Sant'Elia

RIETI - Finalmente ci siamo, dopo ben quattro mesi di attesa torna il campionato di Prima Categoria, prima giornata in programma, un derby e sette sfide, che apriranno il nuovo campionato di Prima Categoria del girone C.

Spicca il derby tutto reatino tra il Città Di Rieti e l’Alba Sant Elia, gara d’esordio nel campionato per i padroni di casa che tra le tante aspettative apriranno le danze nella domenica mattina, match importante anche per gli ospiti che dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata nella scorsa stagione vogliono ripartire col piede giusto, match dallo spettacolo assicurato.

Gara d’esordio anche per il Poggio San Lorenzo, che nella giornata di domenica sarà a Montelibretti ospite di Brictense, grandi aspettative attorno ai sabini che dopo un mercato degno di nota vorranno dire la loro in questa stagione, gara tutta da vivere.

Esordio in esterna anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in mattinata a Monterotondo proprio contro il Monterotondo 1935, gara che si prospetta davvero bella con gli ospiti che nella scorsa stagione hanno chiuso il campionato a metà classifica e che vorranno ripartire con il piede giusto.

Giocherà fuori casa anche il Casperia, esordio assoluto in prima categoria per i sabini che nella scorsa stagione hanno letteralmente dominato il campionato di Seconda categoria, ospiti del Castelnuovese Calcio tenteranno di partire nel modo corretto cercando fin da subito i tre punti per dire la loro anche in questa categoria.

Debutto interno invece per il Ginestra, Impegnata nel Comunale di Monteleone Sabino sfiderà il III Municipio Calcio, gara da subito importante per i padroni di casa che dopo la salvezza della scorsa stagione raggiunta negli spareggi vogliono ripartire con la marcia giusta e guadagnare subito tre ottimi tasselli in chiave classifica.

Match casalingo anche per il Fiamignano Valle Del Salto, (impegnata nel campo di Corvaro nell’attesa di terminare i lavori sul campo di Brusciano) che sfiderà l’Accademia Sporting Roma, Cicolanensi che nella scorsa stagione hanno chiuso il campionato al secondo posto vorranno ripetere l’ottima stagione partendo subito con una vittoria, gara tutta da vivere.

Tra le altre gare del girone troviamo il match tutto “romano” tra Soratte e Football Jus.

Programma gare (I giornata, domenica 23 ottobre)

Città Di Rieti-Alba Sant Elia ore 11:00 (arbitro Oliver Masevski di Ciampino)

Brictense-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Monterotondo-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Riccardo Medulli di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Casperia ore 11:00 (arbitro Simone Nocente di Roma 1)

Ginestra-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Salvatore Scarantino di Roma 2)

Soratte-Football Jus ore 11:00 (arbitro Alessio Schiavi di Roma 1)

Fiamignano Valle del Salto-Accademia Sporting Roma ore 15:30 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)