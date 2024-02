Prima: nessun derby, Casperia prova a bloccare Palombara, Valle del Salto sfida per il 4° posto. Gare e arbitri

RIETI - Domani in campo la Prima categoria con il ventiduesimo turno di campionato. Niente derby per le reatine del girone B. Big match al Rinalduzzi di Montopoli tra Casperia e Palombara (capolista a pari merito con Civita Castellana). Trasferte complicate per il Real Gavignano Ponzano e Cittaducale contro Castrum Monterotondo e Guidonia. Scontro salvezza tra Brictense e Alba Cittareale. Osserva Passo Corese che se la vedrà con il Civita Castellana. Vede con attenzione anche Ginestra che si concentra però sul match interno contro il Castel Madama. Poggio San Lorenzo va in trasferta sul campo del Città di Fiano, mentre Valle del Salto punta a ripartire dal match interno con la Castelnuovese.

Programma gare e arbitri (XXII giornata)

Domenica 25 febbraio

Ore 11

Casperia – Palombara

Arbitro: Samuele Silvi di Roma 1

Brictense – Alba Cittareale

Arbitro: Antonio De Marco di Tivoli

Castrum Monterotondo – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Francesco Perna di Roma 2

Ginestra – Castel Madama

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Passo Corese – Civita Castellana

Arbitro: Gianluca Mariano di Roma 2

ore 14.30

Valle del Salto – Castelnuovese

Arbitro: Giulio Stringini di Roma 1

ore 15

Città di Fiano – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Emilia Corradino di Ciampino

ore 15.30

Guidonia – Cittaducale

Arbitro: Chriss Jorgji di Albano Laziale

Classifica

Palombara 53

Civita Castellana 53

Castrum Monterotondo 48

Guidonia 35

Valle del Salto 34

Castelnuovese 34

Casperia 33

Città di Fiano 30

Cittaducale 29

Castel Madama 27

Poggio San Lorenzo 26

Real Gavignano Ponzano 23

Ginestra 17

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 7