Prima: Casperia cerca conferme in casa, Valle del Salto a Gavignano. Gare e arbitri

RIETI - Domani in campo la Prima categoria con la diciannovesima giornata. Casperia punta a confermarsi cercando il terzo successo consecutivo al Rinalduzzi di Montopoli contro il Città di Fiano. Valle del Salto vuole dare continuità all’ottimo momento di forma (tra campionato e coppa) anche nello scontro reatino contro il Real Gavignano Ponzano. Poggio San Lorenzo affronta fuori casa il Castel Madama. Cittaducale e Alba Cittareale vogliono tornare a fare punti nelle gare interne contro Castelnuovese e Guidonia. Trasferta complicata per Ginestra, impegnato sul campo di una delle squadre più in forma di tutto il girone B, ovvero il Palombara di mister Davide Colantoni, in lotta per la prima posizione che vorrà approfittare del big match tra Civita Castellana e Castrum Monterotondo.

Programma gare e arbitri (XIX giornata)

Domenica 4 febbraio

Ore 11

Alba Cittareale – Guidonia

Arbitro: Riccardo Medulli di Roma 2

Casperia – Città di Fiano

Arbitro: Luca Mariani di Viterbo

Cittaducale – Castelnuovese

Arbitro: Alessandro Massafra di Ostia Lido

Palombara – Ginestra

Arbitro: Bira Sissoko di Roma 1

Castel Madama – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Riccardo Giustiniani di Albano Laziale

Passo Corese – Brictense

Arbitro: Manuel Della Valle di Roma 2

Civita Castellana – Castrum Monterotondo

Arbitro: Marco Mastropietro di Civitavecchia

Ore 15

Real Gavignano Ponzano – Valle del Salto

Arbitro: Simone Capparella di Roma 1

Classifica

Castrum Monterotondo 45

Civita Castellana 44

Palombara 44

Casperia 29

Valle del Salto 28

Guidonia 28

Città di Fiano 26

Castel Madama 26

Castelnuovese 25

Cittaducale 23

Poggio San Lorenzo 23

Real Gavignano Ponzano 20

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4