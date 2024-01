Prima: derby sabino Poggio San Lorenzo-Real Gavignano Ponzano, Valle del Salto ospita Alba Cittareale. Gare e arbitri

RIETI - Domani in campo le squadre del girone B di Prima categoria per il diciottesimo turno di campionato. Due scontri tra reatine e tanta voglia di confermarsi per molte squadre della provincia dopo il turno positivo di settimana scorsa. Casperia cerca il secondo successo consecutivo in trasferta contro la Brictense. Poggio San Lorenzo e Real Gavignano Ponzano si affrontano per cercare entrambe il ritorno alla vittoria. Valle del Salto e Alba Cittareale si affrontano al De Amicis di Corvaro. Passo Corese e Ginestra chiamate a superarsi per affrontare due corazzate come Castrum Monterotondo e Civita Castellana. Cittaducale cerca punti invece sul campo del Città di Fiano-.

Programma gare e arbitri (XVIII giornata)

Domenica 28 gennaio

Ore 11

Brictense – Casperia

Arbitro: Paul Lucian Stefan di Tivoli

Castrum Monterotondo – Passo Corese

Arbitro: Riccardo Medulli di Roma 2

Ginestra – Civita Castellana

Arbitro: Luigi Veri di Aprilia

Poggio San Lorenzo – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Castelnuovese – Castel Madama

Arbitro: Nicolò Ermolli di Roma 2

Ore 14.30

Valle del Salto – Alba Cittareale

Arbitro: Florestan Marletta di Roma 1

ore 15

Città di Fiano – Cittaducale

Arbitro: Tommaso Focetola di Roma 2

ore 15.30

Guidonia – Palombara

Arbitro: Daniele Celli di Roma 1

Classifica

Castrum Monterotondo 42

Civita Castellana 41

Palombara 41

Guidonia 28

Castel Madama 26

Casperia 26

Valle del Salto 25

Cittaducale 23

Città di Fiano 23

Castelnuovese 22

Poggio San Lorenzo 22

Real Gavignano Ponzano 19

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4