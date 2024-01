Prima: derby salvezza Passo Corese-Ginestra, Poggio San Lorenzo a Cittareale. Gare e arbitri

RIETI - Diciassettesima giornata del campionato di Prima categoria alle porte. Domani le reatine del girone B scenderanno in campo per una giornata che ha in programma due sfide tra reatine. L’Alba Cittareale cerca punti salvezza contro il Poggio San Lorenzo di mister Domenici. Gare complicate per Casperia e Valle del Salto che affronteranno rispettivamente la prima (Castrum Monterotondo) e la seconda (Palombara) in classifica. Cittaducale fa visita al Castel Madama cercando l’aggancio. Passo Corese vuole rialzarsi nello scontro diretto per la salvezza contro Ginestra. Nel pomeriggio il Real Gavignano Ponzano è chiamato a rispondere dopo un inizio di 2024 complicato tra coppa e campionato: al Valle Mentuccia arriva la Castelnuovese.

Programma gare e arbitri (XVII giornata)

Domenica 21 gennaio

Ore 11

Alba Cittareale – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Simone Nocente di Roma 1

Casperia – Castrum Monterotondo

Arbitro: Isacco Borra di Roma 2

Palombara – Valle del Salto

Arbitro: Pietro Patriarca di Viterbo

Castel Madama – Cittaducale

Arbitro: Andrea Pietrosanti di Ciampino

Passo Corese – Ginestra

Arbitro: Stefano Proietti di Civitavecchia

Brictense – Città di Fiano

Arbitro: Gabriele Canali di Roma 2

Civita Castellana – Guidonia

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Ore 15

Real Gavignano Ponzano – Castelnuovese

Arbitro: Federico Pugliesi di Albano Laziale

Classifica

Castrum Monterotondo 42

Palombara 41

Civita Castellana 38

Guidonia 28

Castela Madama 25

Casperia 23

Cittaducale 22

Valle del Salto 22

Castelnuovese 21

Città di Fiano 20

Poggio San Lorenzo 19

Real Gavignano Ponzano 18

Ginestra 13

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4