Prima: doppio derby Ginestra-Casperia e Cittaducale-Real Gavignano Ponzano. Gare e arbitri

RIETI - Al via il girone di ritorno del campionato di Prima categoria Per le otto reatine subito scontri importanti per ripartire al meglio nella seconda parte di stagione. Casperia affronta fuori casa il Ginestra che ha bisogno di punti. Altro scontro tra reatine quello tra le neopromosse Cittaducale e Real Gavignano Ponzano. Sfida difficile per Valle del Salto che punta al colpaccio contro il Civita Castellana. Poggio San Lorenzo non vuole fermarsi ed è atteso dal match contro la seconda della classe Palombara. Alba Cittareale e Passo Corese cercano punti in chiave salvezza rispettivamente sui campi di Castelnuovese e Guidonia.

Programma gare e arbitri (XVI giornata)

Domenica 14 gennaio

Ore 11

Ginestra – Casperia

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Casteonuovese – Alba Cittareale

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Andrea Medori di Roma 1

Poggio San Lorenzo – Palombara

Arbitro: Fabio Toci di Ostia Lido

Castrum Monterotondo – Brictense

Arbitro: Pietro Patriarca di Viterbo

Ore 14.30

Valle del Salto – Civita Castellana

Arbitro: Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1

Ore 15

Città di Fiano – Castel Madama

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Ore 15.30

Guidonia – Passo Corese

Arbitro: Umberto Bernardi di Ostia Lido

Classifica

Civita Castellana 36

Castrum Monterotondo 36

Palombara 35

Guidonia 24

Casperia 21

Castel Madama 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Poggio San Lorenzo 18

Valle del Salto 18

Castelnuovese 18

Cittaducale 15

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 4