Prima: spiccano Cittaducale-Alba Cittareale e Valle del Salto-Passo Corese. Gare e arbitri

RIETI - Torna in campo la Prima categoria per la prima gara del 2024. Domenica le squadre del girone B giocheranno l’ultima gara del girone d’andata con l’obiettivo di ripartire col piede giusto dopo la sosta. Al San Francesco di Cittaducale i padroni di casa incontreranno l’Alba Cittareale, squadra a caccia di punti salvezza. Valle del Salto ospita il Passo Corese provando a conquistare la terza vittoria consecutiva. Casperia vuole rialzarsi nello scontro diretto esterno contro Guidonia. Gavignano prova il colpo sul campo del Castel Madama. Banco di prova importante per il Poggio San Lorenzo, impegnato in casa contro la capolista Civita Castellana. Ginestra cerca punti importanti contro l’ultima in classifica Brictense.

Programma gare e arbitri (XV giornata)

Domenica 7 gennaio

Ore 11

Cittaducale – Alba Cittareale

Arbitro: Matteo Capogna di Roma 2

Ginestra – Brictense

Arbitro: Simone Carpenella di Roma 1

Poggio San Lorenzo – Civita Castellana

Arbitro: Giulio Stringini di Roma 1

Castel Madama – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Chriss Jorgji di Roma 1

Castelnuovese – Palombara

Arbitro: Federica Pappacena di Roma 2

Ore 14.30

Valle del Salto – Passo Corese

Arbitro: Francesco Calderone di Roma 2

Ore 15

Città di Fiano – Castrum Monterotondo

Arbitro: Francesco Lattanzio di Ciampino

Ore 15.30

Guidonia – Casperia

Arbitro: Irene Ferraiolo di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 36

Castrum Monterotondo 36

Palombara 35

Guidonia 24

Casperia 21

Castel Madama 21

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Cittaducale 18

Valle del Salto 18

Poggio San Lorenzo 18

Castelnuovese 18

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 1