Prima: spicca il derby Casperia-Valle del Salto, a Passo Corese gioca Poggio San Lorenzo. Gare e arbitri

RIETI - Scendono in campo anche domani le compagini del girone B di Prima categoria. Turno infrasettimanale che può nascondere insidie per molte squadre. Due gli scontri tra reatine: quello del Rinalduzzi di Montopoli tra Casperia e Valle del Salto e quello del Di Tommaso tra la giovane Passo Corese e il nuovo Poggio San Lorenzo di mister Domenici che nel frattempo ha annunciato un altro innesto come Alessio Cesaretti, classe ’98 che ha cominciato la stagione in Promozione al Valle del Peschiera. Cesaretti è solo l’ultimo dei tanti innesti arrivati alla corte del nuovo allenatore Antonio Domenici in questa sessione di dicembre: erano già stati annunciati l’ex Cantalice Flavio Sestili, l’ex Saxa Labaro Alessio Attili, Tommaso Di Giulio dal Villalba, oltre al difensore Matteo Fusacchia (già due gol con la nuova maglia) e al ritorno da Ginestra di Valerio Ciavattieri.

Tornando alle gare di domani, trasferta complicata per Cittaducale che fa visita alla terza in classifica Palombara. Il Real Gavignano Ponzano gioca la seconda partita consecutiva al Valle Mentuccia: i ragazzi di mister Galassetti ospitano il Città di Fiano. La giornata si chiude sabato con le gare di Ginestra, impegnato contro il Castrum Monterotondo, e dell’Alba Cittareale che riceve al Tito Flavio Vespasiano il Castel Madama.

Programma gare e arbitri (XIV giornata)

Mercoledì 20 dicembre ore 14.30

Casperia – Valle del Salto

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Passo Corese – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Giovanni Balsamo di Tivoli

Real Gavignano Ponzano – Città di Fiano

Arbitro: Andrea Vitiello di Ostia Lido

Palombara – Cittaducale

Arbitro: Michela Orazi di Albano Laziale

Civita Castellana – Castelnuovese

Arbitro: Lorenzo Paturzo di Roma 1

Brictense – Guidonia

Arbitro: Alessandro Gabriel Socea di Aprilia

sabato 23 dicembre

ore 14.30

Castrum Monterotondo – Ginestra

ore 15

Alba Cittareale – Castel Madama

Classifica

Civita Castellana 35

Castrum Monterotondo 33

Palombara 32

Guidonia 23

Casperia 21

Castel Madama 18

Città di Fiano 18

Real Gavignano Ponzano 17

Castelnuovese 17

Valle del Salto 15

Cittaducale 15

Poggio San Lorenzo 15

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 8

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno