Prima: Passo Corese e Cittaducale si sfidano per il riscatto, obiettivo quarto posto per Casperia. Gare e arbitri

RIETI - Alle porte il dodicesimo turno del girone B di Prima categoria. Le reatine, dopo una settimana intensa a livello di mercato, sono pronte per un altro fine settimana dove a parlare sarà solo il campo. Spicca lo scontro tutto reatino tra Passo Corese e Cittaducale. Cerca continuità il Casperia contro la Castelnuovese. Il Real Gavignano Ponzano affronta in trasferta il Palombara di mister Colantoni. Gara complicata anche per Valle del Salto, in casa del Castrum Monterotondo. Ginestra ospita il quotato Guidonia e prova a rilanciarsi sfruttando il fattore campo. Il rinnovato Poggio San Lorenzo va a caccia di una vittoria importante in chiave salvezza sul campo della Brictense. Trasferta ostica invece per l’Alba Cittareale che fa visita al Città di Fiano nell’unica gara del pomeriggio.

Programma gare e arbitri (XII giornata)

Domenica 10 dicembre

Ore 11

Passo Corese – Cittaducale

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Palombara – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Alessio Crescenzi di Viterbo

Ginestra – Guidonia

Arbitro: Luca Falzi di Roma 1

Castrum Monterotondo – Valle del Salto

Arbitro: Flavio Ciancarelli di Albano Laziale

Casperia – Castelnuovese

Arbitro: Antonio La Rosa di Albano Laziale

Brictense – Poggio San Lorenzo

Arbitro:Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino

Civita Castellana – Castel Madama

Arbitro: Simone Nocente di Roma 1

ore 14.30

Città di Fiano – Alba Cittareale

Arbitro: Giacomo Giacomini di Viterbo

Classifica

Civita Castellana 29

Castrum Monterotondo 27

Palombara 26

Guidonia 20

Casperia 18

Castel Madama 18

Real Gavignano Ponzano 16

Città di Fiano 14

Castlenuovese 14

Cittaducale 12

Ginestra 12

Valle del Salto 12

Passo Corese 11

Poggio San Lorenzo 9

Alba Cittareale 6

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno