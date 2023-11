Prima: doppio derby sabino Passo Corese-Real Gavignano Ponzano e Ginestra-Poggio San Lorenzo. Gare e arbitri

RIETI - Giornata numero dieci nel campionato di Prima categoria. Domani saranno due i derby nel girone B con protagoniste squadre reatine. Debutto al Di Tommaso per il nuovo mister del Passo Corese Vittorio Console contro la neopromossa Real Gavignano Ponzano. Ginestra riceve il Poggio San Lorenzo di mister Stefano Lotto. Casperia affronta il Castel Madama al Rinalduzzi di Montopoli per uno scontro diretto d’alta quota. Cittaducale cerca punti pesanti sul campo della Brictense. Trasferte difficili per Alba Cittareale e Valle del Salto, impegnate rispettivamente sui campi di Civita Castellana e Guidonia.

Programma gare e arbitri (X giornata)

Domenica 26 novembre

Ore 11

Passo Corese – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Casperia – Castel Madama

Arbitro: Riccardo Medulli di Roma 2

Ginestra – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Valerio Micheli di Rieti

Brictense – Cittaducale

Arbitro: Marian Zara di Albano Laziale

Civita Castellana – Alba Cittareale

Arbitro: Valerio Verona di Civitavecchia

Castrum Monterotondo – Castelnuovese

Arbitro: Riccardo Medulli di Roma 2

Ore 15

Città di Fiano – Palombara

Arbitro: Martina Caponera

Ore 15.30

Guidonia – Valle del Salto

Arbitro: Redon Hamiti di Albano Laziale

Classifica

Civita Castellana 23

Castrum Monterotondo 23

Palombara 20

Casperia 14

Castel Madama 14

Guidonia 14

Città di Fiano 14

Real Gavignano Ponzano 13

Cittaducale 12

Passo Corese 11

Castelnuovese 11

Ginestra 9

Valle del Salto 9

Poggio San Lorenzo 8

Alba Cittareale 6

Brictense 0