Prima: spicca il derby sabino Real Gavignano Ponzano-Casperia, Passo Corese a Cittareale. Gare e arbitri

RIETI - Campionato di Pirma categoria che giunge al nono turno. Domani il girone B scende in campo con derby e sfide importanti per le reatine. Alba Cittareale e Passo Corese si sfidano al Tito Flavio Vespasiano in cerca di riscatto dopo un periodo non semplice. Dopo la sconfitta con Cittaducale, Ginestra prova a rialzarsi in trasferta contro al Castelnuovese. Poggio San Lorenzo punta a mantenere l’imbattibilità casalinga nella sfida contro Guidonia. Al San Francesco di Cittaducale i padroni di casa provano a fermare la corsa del Castrum Monterotondo, secondo in classifica. Alle 14.30 derby affascinante tra Real Gavignano Ponzano e Casperia, le due reatine con più punti nel girone B. La sfida del De Amicis tra Valle del Salto e la matricola Città di Fiano chiude il programma di giornata.

Programma gare e arbitri (IX giornata)

Domenica 19 novembre

Ore 11

Alba Cittareale – Passo Corese

Arbitro: Andrea Maiorino di Roma 2

Castelnuovese – Ginestra

Arbitro: Benito Eolo Sottile di Roma 1

Cittaducale – Castrum Monterotondo

Arbitro: Matteo Martino di Roma 1

Poggio San Lorenzo – Guidonia

Arbitro: Antonio La Rosa di Albano Laziale

Palombara – Civita Castellana

Arbitro: Matteo Altobelli di Frosinone

Castel Madama – Brictense

Arbitro: Andrea Collanicchia di Ciampino

Ore 14.30

Real Gavignano Ponzano – Casperia

Arbitro: Matteo Patrignani di Roma 1

Valle del Salto – Città di Fiano

Arbitro: Gabriele Canali di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 22

Castrum Monterotondo 20

Palombara 19

Casperia 13

Città di Fiano 13

Cittaducale 12

Real Gavignano Ponzano 12

Guidonia 11

Castelnuovese 11

Castel Madama 11

Passo Corese 8

Valle del Salto 8

Poggio San Lorenzo 8

Ginestra 6

Alba Cittareale 6

Brictense 0