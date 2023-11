Prima: spiccano i derby Casperia-Alba Cittareale, Ginestra-Cittaducale e Valle del Salto-Poggio San Lorenzo. Gare e arbitri

RIETI - Tanti derby e incroci importanti per le reatine nell’ottava giornata del girone B di Prima categoria. Domani mattina si comincia con la sfida del Rinalduzzi di Montopoli tra il Casperia e l’Alba Cittareale. Ginestra vuole tornare al successo in casa contro la matricola Cittaducale. Il Passo Corese è chiamato ad una grande prestazione contro il Palombara, squadra terza in classifica. Il Real Gavignano Ponzano cerca punti in trasferta sul campo della Brictense. Nel pomeriggio altro duello tra reatine: al De Amicis di Corvaro si sfidano Valle del Salto e Poggio San Lorenzo.

Programma gare e arbitri (VIII giornata)

Domenica 12 ottobre

Ore 11

Brictense – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Matteo Cinquepalmi di Roma 1

Casperia – Alba Cittareale

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Passo Corese – Palombara

Arbitro: Gianmarco De Cesare di Ciampino

Ginestra – Cittaducale

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Castrum Monterotondo – Castel Madama

Arbitro: Andrea Rossi di Ciampino

Ore 14.30

Valle del Salto – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Ore 15

Città di Fiano – Civita Castellana

Arbitro: Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale

Ore 15.30

Guidonia – Castelnuovese

Arbitro: Giovanni Valente di Ciampino

Classifica

Civita Castellana 19

Castrum Monterotondo 17

Palombara 16

Città di Fiano 13

Castel Madama 11

Casperia 10

Guidonia 10

Castelnuovese 10

Real Gavignano Ponzano 9

Cittaducale 9

Passo Corese 8

Poggio San Lorenzo 8

Ginestra 6

Alba Cittareale 6

Valle del Salto 5

Brictense 0