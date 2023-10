Prima: spiccano i derby Ginestra-Real Gavignano Ponzano e Valle del Salto-Cittaducale

RIETI - Turno infrasettimanale nel campionato di Prima categoria. Il girone B regala in un giorno di festa come domani gare d’alta quota e derby interessanti. Alle 11 al Rinalduzzi di Montopoli il Casperia, reduce da tre vittorie consecutive, ospiterà la capolista Civita Castellana per provare l’aggancio in vetta. L’Alba Cittareale di mister Masci vuole riprendersi dopo due sconfitte consecutive e punta al riscatto sul difficile campo del Castrum Monterotondo, seconda della classe. Derby sabino tra Ginestra e Real Gavignano Ponzano: i padroni di casa, dopo essersi sbloccati, puntano a mantenere l’imbattibilità casalinga, mentre Gavignano è a caccia dei primi punti lontano dal Valle Mentuccia. Ha bisogno di punti anche il Poggio San Lorenzo che riceve la Castelnuovese. Nel pomeriggio l’interessante sfida tra Valle del Salto e la matricola Cittaducale (ore 14.30). Il Passo Corese proverà alle 15 il sorpasso al Città di Fiano in trasferta.

Programma gare e arbitri (VI giornata)

Mercoledì 1 novembre

Ore 11

Casperia – Civita Castellana

Arbitro: Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino

Castrum Monterotondo – Alba Cittareale

Arbitro: Giorgia Monti di Roma 1

Ginestra – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Poggio San Lorenzo – Castelnuovese

Arbitro: Marian Zara di Albano Laziale

Brictense – Palombara

Arbitro: Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1

Ore 14.30

Valle del Salto – Cittaducale

Arbitro: Leonardo Ridolfi di Roma 1

Ore 15

Città di Fiano – Passo Corese

Arbitro: Francesco Perna di Roma 2

ore 15.30

Guidonia – Castel Madama

Arbitro: Andrea Zearo di Roma 1

Classifica

Civita Castellana 13

Castrum Monterotondo 11

Casperia 10

Palombara 10

Castelnuovese 9

Città di Fiano 9

Passo Corese 8

Castel Madama 8

Cittaducale 7

Real Gavignano Ponzano 6

Ginestra 6

Guidonia 6

Poggio San Lorenzo 4

Alba Cittareale 3

Valle del Salto 3

Brictense 0