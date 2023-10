Prima: spiccano i derby Passo Corese-Ginestra, Cittaducale-P.S.Lorenzo e Alba Cittareale-Ginestra. Gare e arbitri

RIETI - Domani scendono in campo le otto squadre reatine del campionato di Prima categoria. Quinto turno per il girone B che regala derby e sfide interessanti. Alle 11 il derby sabino tra Passo Corese e Casperia: i coresini sono tornati al successo settimana scorsa e puntano a dare continuità ai risultati, mentre gli aspresi hanno nel mirino il terzo successo consecutivo. Al Pallottini va in scena un altro scontro tra reatine, quello tra i padroni di casa dell’Alba Cittareale e il Ginestra di mister Tulli. Al San Francesco Cittaducale e Poggio San Lorenzo si sfidano per una vittoria che sarebbe importante per la classifica di entrambe le squadre. Valle del Salto dopo aver vinto la prima gara stagionale settimana scorsa contro Gavignano, affronta la trasferta romana di Castel Madama. Alle 14.30 l’unico match del pomeriggio tra Real Gavignano Ponzano e Guidonia.

Programma gare e arbitri (V giornata)

Domenica ore 11

Passo Corese – Casperia

Arbitro: Lorenzo D’Urso di Roma 1

Alba Cittareale – Ginestra

Arbitro: Simone Nocente di Roma 1

Cittaducale – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Leonardo Baroni di Albano Laziale

Castel Madama – Valle del Salto

Arbitro: Umberto Bernardi di Ostia Lido

Palombara – Castrum Monterotondo

Arbitro: Giulio Stringini di Roma 1

Castelnuovese – Città di Fiano

Arbitro: Samuele Silvi di Roma 1

Ore 14.30

Real Gavignano Ponzano – Guidonia

Arbitro: Giulia Battista di Roma 1

Classifica

Civita Castellana 10

Palombara 10

Castelnuovese 9

Passo Corese 8

Castrum Monterotondo 8

Casperia 7

Real Gavignano Ponzano 6

Città di Fiano 6

Castel Madama 5

Cittaducale 4

Poggio San Lorenzo 4

Valle del Salto 3

Ginestra 3

Alba Cittareale 3

Guidonia 3

Brictense 0