Prima: spicca la sfida fra Valle del Salto e Real Gavignano Ponzano. Gare e arbitri

RIETI - Quarto turno del campionato di Prima categoria in programma questo fine settimana. Domani le otto squadre reatine protagoniste del girone B tornano in campo in una giornata che è ricca di diversi scontri interessanti. Si comincia alle 11 con la trasferta del Passo Corese che vuole tornare a vincere: la squadra di mister Gerini, che ritrova diversi elementi a sua disposizione, sarà impegnata sul campo della Brictense. Trasferta anche per Cittaducale: i gialloblù si sono sbloccati nello scorso turno e puntano al secondo successo consecutivo sul campo della Castelnuovese. Ginestra ospita la capolista Palombara per cercare ancora la prima vittoria stagionale. Poggio San Lorenzo, dopo la frenata sul campo di Gavignano, è chiamata ad una reazione nella sfida contro Castel Madama. Nel pomeriggio Casperia proverà ad espugnare il campo della matricola Città di Fiano (ore 15.30). Trasferta anche per l’Alba Cittareale che cerca il secondo successo di fila in campionato contro il Guidonia. Unico scontro tutto reatino quello del De Amicis di Corvaro dove i padroni di casa del Valle del Salto sfideranno la matricola Real Gavignano Ponzano.

Programma gare e arbitri (IV giornata)

Domenica 22 ottobre

Ore 11

Brictense – Passo Corese

Arbitro: Alessio Crescenzi di Viterbo

Castelnuovese – Cittaducale

Arbitro: Irene Ferraiolo di Roma 2

Ginestra – Palombara

Arbitro: Samuele Silvi di Roma 1

Poggio San Lorenzo – Castel Madama

Arbitro: Andrea Falasconi di Aprilia

Castrum Monterotondo – Civita Castellana

Arbitro: Maurizio Rossi di Roma 2

Ore 15.30

Città di Fiano – Casperia

Arbitro: Floriano Bracci di Viterbo

Guidonia – Alba Cittareale

Arbitro: Alessio Paci di Roma 1

Valle del Salto – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Isacco Borra di Roma 2

Classifica

Civita Castellana 9

Palombara 9

Castrum Monterotondo 7

Real Gavignano Ponzano 6

Città di Fiano 6

Castelnuovese 6

Passo Corese 5

Casperia 4

Cittaducale 4

Castel Madama 4

Alba Cittareale 3

Poggio San Lorenzo 3

Ginestra 2

Valle del Salto 0

Guidonia 0

Brictense 0