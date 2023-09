Riparte il campionato di Prima, subito un doppio derby a Gavignano e a Montopoli. Gare e arbitri

RIETI - Riparte questo fine settimana il campionato di Prima categoria. Ai nastri di partenza le otto squadre della provincia di Rieti, inserite tutte nel girone B. Spiccano i due scontri tutti sabini: alle 11 al Rinalduzzi di Montopoli si affrontano Casperia e Ginestra, mentre l’unica gara del pomeriggio (ore 15.30) ripropone al Valle Mentuccia di Gavignano la sfida che ha infiammato lo scorso campionato di Seconda categoria tra Real Gavignano Ponzano e Cittaducale (in foto). L’Alba Cittareale, squadra nata da una sinergia tra l’ex Alba Sant’Elia e Cittareale, ospita al Tito Flavio Vespasiano la Castelnuovese. Passo Corese sfida al Di Tommaso Guidonia. Poggio San Lorenzo fa visita invece al Palombara, mentre Valle Del Salto (ex Fiamignano) affronterà in trasferta Civita Castellana.

Programma gare e arbitri (I giornata)

Domani 1 ottobre, ore 11

Alba Cittareale – Castelnuovese Calcio

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Casperia – Ginestra

Arbitro: Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale

Civita Castellana – Valle Del Salto

Arbitro: Francesco Perna di Roma 2

Palombara – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Mattia Iacoucci di Frosinone

Passo Corese – Guidonia

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Brictense – Castrum Monterotondo

Arbitro: Giulia Battista di Roma

Castel Madama – Città di Fiano

Arbitro: Federico Moretti di Viterbo

Ore 15.30

Real Gavignano Ponzano – Cittaducale

Arbitro: Michela Orazi di Albano Laziale