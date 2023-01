Prima: al Gudini il Città di Rieti tenta l'aggancio in vetta, Fiamignano non vuole perdere colpi

RIETI - Si accendono i riflettori sui campi del campionato di calcio di Prima Categoria, sette gare in programma con sfide d’alta classifica e match salvezza che sapranno regalare emozioni in questa ultima domenica di gennaio.

Apre le danze il match d’anticipo tra Football Jus e Casperia, previsto per oggi pomeriggio alle 17:30, partita molto importante per i sabini che occupano momentaneamente il quindi posto, con la possibilità in caso di vittoria di portarsi al terzo posto in classifica, gara tutta da vivere.

Match interno invece per il Città di Rieti, che domenica mattina al Gudini ospiterà il Castrum Monterotondo, gara di vitale importanza per i reatini che dovranno approfittare del turno di riposo del Monterotondo 1935 per tentare l’aggancio al primo posto in classifica e riuscire finalmente a guardare la classifica dal primo posto, vietato sbagliare.

Giocherà in casa anche Fiamignano Valle del Salto, sempre domenica mattina ospiterà il III Municipio Calcio, gara apparentemente facile per gli equicoli che forti del terzo posto vogliono i tre punti per avvicinarsi alle prime due della classe, match importante anche per gli ospiti che con nove punti in classifica vogliono evitare spiacevoli soprese e tentare di tornare a casa con qualche punto, gara che si prevede molto interessante.

Match interno anche per il Ginestra, che al comunale di Monteleone ospiterà Brictense, partita fondamentale per il team sabino al momento ultimo in classifica, che vede gli ospiti al terzultimo posto, gara importante per Ginestra che tenterà il tutto per tutto per avvicinarsi agli ospiti in classifica e dare una sterzata alla stagione che vede ancora i sabini con zero vittorie.

Gara in esterna invece per il Poggio San Lorenzo, impegnata domenica mattina ospite del Castelnuovese Calcio, partita che si prevede molto interessante con gli ospiti a soli due punti di vantaggio dai padroni di casa con la necessità di ritornare in patria con punti, per cercare di dimenticare al più presto la sconfitta interna rimediata nella scorsa giornata e tornare a sognare il podio.

Giocherà fuori casa anche l’Accademia Calcio Sabina, in terra capitolina ospite del Soratte, gara difficile per i sabini che vedono i padroni di casa a più quattro in classifica, ma con la voglia di tornare alla vittoria per sperare di tornare nelle alte sfere della classifica, match che si prevede dall’alto tasso tecnico.

A chiudere la dodicesima giornata del campionato di Prima categoria il Match tra Accademia Sporting Roma e Alba Sant Elia, gara delicata per gli ospiti che con soli quattro punti occupano il penultimo posto in classifica con la necessità di far punti per scrollarsi di dosso le pressioni degli ultimi posti e tentare la rimonta. Turno di riposo per Monterotondo 1935 fermo al primo posto con venticinque punti in classifica.

Programma gare (XII giornata)

Sabato 28 gennaio

Football Jus-Casperia ore 17:30 arbitro (Pietro Patriarca di Roma 2)

Domenica 29 gennaio

Città di Rieti 1936-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Federico D’Urso di Albano Laziale)

Fiamignano Valle del Salto-III Municipio calcio ore 11:00 (arbitro Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale)

Ginestra-Brictense ore 11:00 (arbitro Raffaele Formichetti di Roma 1)

Castelnuovese Calcio-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Matteo Pacifici di Ciampino)

Soratte-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Marco Mastropietro di Civitavecchia)

Accademia Sporting Roma-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Giosuè De Felici di Civitavecchia)

Riposa Monterotondo 1935

Classifica

Monterotondo 1935 25

Città di Rieti 22

Fiamignano Valle del Salto 20

Soratte 19

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Accademia Calcio Sabina, Football Jus 15

Accademia Sporting Roma 13

Poggio San Lorenzo 12

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Brictense 8

Alba Sant’Elia 4

Ginestra 3