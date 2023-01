Prima: spicca il big match Città di Rieti-Monterotondo, in programma anche un doppio derby

RIETI - Dopo uno stop di circa un mese tornano in campo i team del reatino partecipanti al girone B del campionato di Prima categoria, sette gare in programma con due derby scoppiettanti e match di alta classifica che sapranno rendere sicuramente unica questa prima giornata del 2023.

Spicca il derby tra Fiamignano Valle Del Salto e Poggio San Lorenzo, match che vede gli Equicoli al terzo posto in classifica con la necessità di tornare alla vittoria per aprire il 2023 nel migliore dei modi e riavvicinarsi al secondo posto, sabini a dodici in classifica con la possibilità di sorpasso proprio sui padroni di casa, match che si prospetta davvero ricco di emozioni.

Altro derby interessante previsto in giornata con Casperia che domenica mattina ospiterà l’Alba Sant Elia, gara importantissima per entrambi con i padroni di casa reduci da un’ottima vittoria con la possibilità di stabilizzarsi sul podio, ospiti in cerca disperata di punti visto il penultimo posto in classifica con soli tre punti.

Gara in esterna per l’Accademia Calcio Sabina, che domenica mattina sarà ospite in terra capitolina in casa dell’Accademia Sporting Roma, gara importante per i sabini che al momento si trovano a metà classifica con dodici punti con la possibilità in caso di vittoria di tornare tra le alte sfere della classifica, match che si prevede scoppiettante.

A chiudere la decima giornata del campionato di Prima categoria il big match d’alta classifica tra Città di Rieti e Monterotondo 1935, gara fondamentale per entrambe con i reatini che in caso di vittoria aggancerebbero il primo posto occupato proprio dagli ospiti che invece in caso di vittoria allungherebbero a più sei sui reatini e si assicurerebbero un primato di lunghezza, match tutto da vivere che saprà sicuramente emozionare tutti gli appassionati di calcio dilettantistico.

Tra le altre gare di giornata troviamo i tre derby tutti “romani” tra Football Jus e III Mujnicipio calcio che apriranno la decima giornata giocando di sabato pomeriggio, la sfida tra Castelnuovese Calcio e Brictense e il Soratte che ospiterà il Castrum Monterotondo nella mattinata di domenica. Weekend che si prospetta dall’alto tasso agonistico che sapra sicuramente definire al meglio la classifica dopo queste grandi sfide. Turno di riposo per Ginestra fermo a tre punti all’ultimo posto in classifica.

Programma gare (X giornata)

Sabato 14 gennaio

Football Jus-III Municipio Calcio ore 17:30 (arbitro Michela Orazi di Albano Laziale)

Domenica 15 gennaio

Accademia Sporting Roma-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Stefano Proietti di Civitavecchia)

Casperia-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Matteo Patrigniani di Roma 1)

Fiamignano Valle del Salto-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Maurizio Rossi di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Brictense ore 11:00 (arbitro Nello Francesco Farina di Ostia Lido)

Soratte-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Leonardo Rizzo di Ciampino)

Città di Rieti-Monterotondo 1935 ore 14:30 (arbitro Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1)

Riposa Ginestra

Classifica

Monterotondo 1935 21

Città di Rieti 18

Fiamignano Valle del Salto, Castrum Monterotondo, Casperia 14

Soratte 13

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 12

Footbal Jus 11

Castelnuovese Calcio 9

III Municipio Calcio 8

Brictense 7

Alba Sant'Elia, Ginestra 3