Fiamignano Equicola batte Castrum Donadei, Alba Sant'Elia ancora ko. Due rinvii causa Covid

RIETI - Epifania di recuperi anche per la Prima categoria, due le partite giocate in giornata e due rinviate a data da destinarsi causa positività al Covid nei gruppi squadra.

Alba Sant'Elia in casa contro Monterotondo cade per 0-1, reatini sfortunati che subiscono gol nei minuti iniziali e nonostante le varie occasioni non riescono ad accorciare e subiscono un'altra sconfitta e l’inevitabile ultimo posto in classifica a 4 punti, Monterotondo che sale a 17 e aggancia momentaneamente Palombara.

Partita ricca di goal quella tra Fiamignano Equicola e Castrum Donadei, termina 4-3 per la squadra di casa, costretta a rincorrere per tutta la partita, tre punti per Fiamignano che va a 18 e aggancia l’Olimpus Roma al secondo posto, Sconfitta amara per Castrum che rimane a 15 punti.

Rinviate gli altri due recuperi rispettivamente dell’ottava e nona giornata tra Valle del Peschiera-Ginestra (su richiesta dei padroni di casa) e Spes Poggio Fidoni-Olimpus Roma (su richista degli ospiti).

Risutati e marcatori

Alba Sant'Elia- Monterotondo 0-1

Fiamignano Equicola-Castrum Donadei 4-3 Anselmi, A. Ranieri, De Santis, M. Ranieri (F), 2 Del Vecchio, Turchetti

Classifica

Colle Salario 20

Olimpus Roma*, Fiamignano Equicola 18

Palombara*, Monterotondo 17

Valle Del Peschiera * 16

Castrum Donadei 15

Poggio San Lorenzo 14

Accademia Calcio Sabina, Castel Giubileo, Spes Poggio Fidoni* 9

Ginestra*, Brictense* 8

Alba Sant'Elia 4