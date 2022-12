Prima: riflettori sul derby Ginestra-Città di Rieti, Fiamignano a Monterotondo Scalo. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono i riflettori sui campi di calcio del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma con un super derby e sfide di alto livello che sapranno rendere spettacolare quest’ultima giornata prima della pausa.

Spicca il derby tra Ginestra e il Città di Rieti, match che si prospetta dall’altissima intensità, con i padroni di casa in cerca disperata di punti per tornare in carreggiata ed evitare la quinta sconfitta consecutiva, ospiti in cerca della vittoria per proseguire il percorso vincente intrapreso finora e restare nei pressi del Monterotondo in classifica.

Match in esterna per il Casperia, oggi pomeriggio ospite a Settebagni sul campo del III Municipio calcio darà il via a questa nona giornata, gara importante per i sabini che ultimamente sembrano aver perso un po’ di smalto in cerca di vittorie per rimanere sulla scia dei primi in classifica, ospiti a otto punti con la possibilità di aggancio proprio sui sabini.

Giocherà fuori casa, al Pierangeli di Monterotondo Scalo, anche il Fiamignano Valle del Salto, domenica mattina impegnata sul campo del Castrum Monterotondo, gara che si prospetta davvero accesa con gli equicoli a quattordici punti in attesa di un passo falso dell Città di Rieti per tentare il soprasso, locali che con una vittoria invece aggancerebbero in classifica proprio gli equicoli, match tutto da vivere.

Partita interna invece per il Poggio San Lorenzo, che al comunale di Poggio San Lorenzo ospiterà l’Accademia Sporting Roma, gara molto importante per i sabini, reduci da un’amara sconfitta vogliono rialzarsi subito e trovare i tre punti per tentare l’aggancio al terzo posto, ospiti a pari punti con i locali in cerca della vittoria per festeggiare punti che sarebbero oro colato.

A chiudere la nona giornata del campionato di prima Categoria il match tra Accademia Calcio Sabina e Footbal Jus, gara che si prospetta davvero di alto livello con i sabini che cercheranno la vittoria per tentare il soprasso sui capitolini e avvicinarsi al podio, ospiti reduci da una vittoria con il Poggio San Lorenzo vorranno ripetersi per prendere il podio, gara tutta da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti romani tra Brictense-Soratte e Monterotondo 1935 primo in classifica che sfiderà in casa il Castelnuovese Calcio. Turno di riposo per l’Alba Sant'Elia a tre punti all’ultimo posto in classifica.

Programma gare (IX giornata)

Sabato 17 dicembre

III Municipio calcio-Casperia ore 18:30 (arbitro Stefano Marinucci di Tivoli)

Domenica 18 dicembre

Ginestra-Città di Rieti ore 11:00 (arbitro Alein Iannone di Tivoli)

Castrum Monterotondo-Fiamignano Valle del Salto ore 11:00 (arbitro Vasile Arseni di Ostia Lido)

Brictense-Soratte ore 11:00 (arbitro Marco Malfatti di Rieti)

Monterotondo 1935-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Matteo Accardo di Roma 1)

Poggio San Lorenzo-Accademia Sporting Roma ore 14:30 (arbitro Jacopo Martinoli di Ostia Lido)

Accademia Calcio Sabina-Football Jus ore 15:00 (arbitro Giacomo Ressa di Roma 1)

Riposa Alba Sant'Elia

Classifica

Monterotondo 1935 20

Città di Rieti 15

Fiamignano Valle del Salto 14

Poggio San Lorenzo, Castrum Monterotondo, Casperia, Football Jus, Accademia Sporting Roma 11

Soratte 10

Accademia Calcio Sabina 9

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 8

Brictense 7

Ginestra, Alba Sant'Elia 3