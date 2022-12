Prima: derby sabino fra Casperia e Accademia, Fiamignano e Alba in casa. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono i riflettori sui campi da calcio del campionato di Prima categoria, ottava giornata in programma con un super derby e match dall’alto tasso tecnico che sapranno sicuramente dare spettacolo in questa seconda domenica di dicembre.

Spicca il derby sabino tra Casperia e Accademia Calcio Sabina, match molto sentito dalle due società vista la vicinanza, con i padroni di casa reduci da una sconfitta esterna nel derby contro Poggio San Lorenzo chiamati a rialzarsi per tornare alla vittoria e avvicinarsi alle prime della classe, ospiti reduci da un’ottima vittoria con la voglia di tornare a casa con i tre punti per superare in classifica proprio i locali, gara tutta da vivere.

Match interno per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato domenica mattina contro il Brictense, cicolanensi reduci da un incredibile pareggio contro i primi della classe in cerca di una vittoria per consolidare il terzo posto nell’attesa di un passo falso del Monterotondo 1935 e per superare il Città di Rieti che nel fine settimana riposerà.

Giocherà in casa anche l’Alba Sant Elia, sempre nella mattinata di domenica contro il III Municipio Calcio, gara fondamentale per i reatini che momentaneamente occupano l’ultimo posto della classifica in cerca di un’importantissima vittoria per togliersi dall’ultimo posto e superare proprio gli ospiti.

Gara in esterna invece per il Poggio San Lorenzo, impegnato in terra capitolina contro il Football Jus, alte aspettative per i sabini che reduci da una bellissima vittoria cercano il bis per portarsi a meno uno dal secondo posto per iniziare a sognare in grande, locali a otto in classifica al decimo posto.

Match esterno anche per il Ginestra, impegnato in mattinata in terra capitolina contro il Castelnuovese calcio, gara a dir poco fondamentale per i sabini che reduci da tre sconfitte consecutive sono chiamati a rialzarsi per dare uno scossone alla propria classifica, togliersi il fardello del penultimo posto e superare i padroni di casa in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due derby tutti romani tra Soratte-Monterotondo 1935 e l’Accademia Sporting Roma che sfiderà il Castrum Monterotondo. Turno di riposo per il Città di Rieti fermo al secondo posto con quindici punti.

Programma gare (VIII giornata)

Casperia-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Oliver Masevski di Ciampino)

Fiamignano Valle del Salto-Brictense ore 11:00 (arbitro Tommaso Cardarelli di Roma 2)

Alba Sant'Elia-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Matteo Sannino di Civitavecchia)

Football Jus-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Simone Tesi di Latina)

Castelnuovese Calcio-Ginestra ore 11:00 (arbitro Marco Mastropieto di Civitavecchia)

Soratte-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Marco Gennaro Montalto di Roma 1)

Accademia Sporting Roma-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Franco Gambale di Albano Laziale)

Classifica

Monterotondo 1935 19

Città di Rieti 1936 15

Fiamignano Valle del Salto 13

Poggio San Lorenzo 11

Castrum Monterotondo, Casperia, Accademia Sporting Roma 10

Soratte 9

Accademia Calcio Sabina, Football Jus 8

Brictense 6

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 5

Ginestra, Alba Sant Elia 3