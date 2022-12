Prima: spiccano i derby Accademia Sabina-Alba S.Elia e P.S.Lorenzo-Casperia. Città di Rieti per il tris. Gare e arbitri

RIETI - Si preannuncia una domenica ricca di emozioni per la settima giornata del campionato di Prima categoria.

Spicca il derby tra Poggio San Lorenzo e Casperia, gara d’alto livello che vede i padroni di casa a otto punti reduci da un pareggio con la voglia di tornare alla vittoria, ospiti a dieci, reduci da una grandissima vittoria in cerca dei tre punti per la definitiva consacrazione in categoria, gara tutta da vivere.

Altro derby interessante previsto per domenica pomeriggio, l’Accademia Calcio Sabina al comunale di Forano ospiterà l’Alba Sant'Elia, match molto importante in chiave classifica con i locali a caccia dei tre punti per avvicinarsi alle alte sfere, reatini con la necessità di vincere per scrollarsi di dosso l’ultima posizione.

Gara interna per il Città di Rieti, al Gudini ospiterà il Castelnuovese Calcio, match molto importante per i reatini che dopo le ultime due vittorie cercano il tris per avvicinarsi sempre di più alla vetta nell’attesa di un passo falso del Monterotondo, ospiti a cinque in classifica al decimo posto.

Match in esterna invece per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato in terra eretina contro il Monterotondo 1935, big match previsto che vede gli equicoli al secondo posto con dodici punti a sei lunghezze dagli ospiti primi in classifica, ancora imbattuti in campionato e a punteggio pieno, match che si prevede spettacolare che saprà sicuramente regalare grandi emozioni ai tifosi.

Giocherà in casa il Ginestra, al comunale ospiterà il Soratte, partita molto importante per i padroni di casa che con tre punti sono momentaneamente al penultimo posto, in cerca della prima vittoria stagionale che darebbe uno scossone alla classifica dei sabini e li rimetterebbe nella giusta carreggiata.

Tra le altre gare di giornata troviamo i derby capitolini tra Brictense-Accademia Sporting Roma e Castrum Monterotondo-Football Jus. Turno di riposo per il III Municipio calcio fermo a cinque punti in classifica.

Programma gare (VII giornata, domenica 4 dicembre)

Città di Rieti-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Matteo Patrigniani di Roma 1)

Monterotondo 1935-Fiamignano Valle del Salto ore 11:00 (arbitro Daniele Celli di Roma 1)

Ginestra-Soratte ore 11:00 (arbitro Benito Eolo Sottile di Roma 1)

Brictense-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Valerio Verona di Civitavecchia)

Castrum Monterotondo-Football Jus ore 11:00 (arbitro Giacomo Bertolini di Tivoli)

Poggio San Lorenzo-Casperia ore 14:30 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Accademia Calcio Sabina-Alba Sant Elia ore 15:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Riposa III Municipio Calcio

Classifica

Montentorondo 1935 18

Fiamignano Valle del Salto, Città di Rieti 12

Castrum Monterotondo, Casperia 10

Accademia Sporting Roma 9

Poggio San Lorenzo 8

Soratte 6

Accademia Calcio Sabina, Castelnuovese Calcio, III Municipio Calcio, Football Jus, Brictense 5

Ginestra, Alba Sant'Elia 3