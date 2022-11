Spicca il derby per il riscatto Fiamignano-Ginestra, Alba-P.S.Lorenzo altra sfida fra reatine. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono i riflettori su un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma con ben due derby e gare dall’alto agonismo che renderanno sicuramente unica questa sesta giornata del girone C.

Spicca il derby tra il Fiamignano Valle del Salto e il Ginestra, impegnate domenica mattina al Brusciano per un match importantissimo, padroni di casa reduci da una brutta sconfitta chiamati a rialzarsi per ritrovare la vittoria e rimettersi in carreggiata, ospiti anch’essi chiamati a reagire dopo la scorsa giornata per fare punti e uscire dalle zone grigie della classifica, gara tutta da vivere.

Altro derby molto interessante in giornata, quello tra Alba Sant'Elia e Poggio San Lorenzo, gara che si prospetta molto bella che vede i padroni di casa con la necessità di far punti per togliersi il fardello dell’ultimo posto in classifica e dare uno scossone alla propria stagione, ospiti in volata, reduci da due vittorie consecutive vogliono il tris per volare a dieci e confermarsi tra le grandi di questo campionato.

Domenica in casa per il Casperia, impegnata in mattinata contro il Castrum Monterotondo, match sulla carta difficile per i sabini che dovranno affrontare i secondi in classifica, locali però chiamati a far punti per far dimenticare ai propri tifosi la sconfitta nella quinta giornata e tentare l’aggancio proprio sugli ospiti.

Gara in esterna per il Città di Rieti, in terra romana verrà ospitata dal Soratte, gara fondamentale per i reatini che dopo la vittoria nella scorsa giornata nel derby contro Fiamignano vogliono riconfermarsi tra i favoriti trovare altri tre importantissimi punti che l’avvicineranno sempre più alla tanto ambita vetta, match tutto da vivere.

Stessa sorte anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in mattinata contro il III Municipio Calcio, giornata importante per l’Accademia che torna in campo dopo il turno di riposo, team in cerca di punti per uscire dai bassifondi e regalare un importante vittoria ai tifosi sia per il morale che per la posizione in classifica.

Tra le altre gare troviamo l’anticipo del sabato pomeriggio tra Football Jus e Brictense, mentre nella domenica mattina l’Accademia Sporting Roma ospiterà il Monterotondo 1935 capolista ancora imbattuto in stagione a punteggio pieno.

Programma gare (VI giornata)

Sabato 26 novembre: Football Jus-Brictense ore 18:00 (arbitro Mirko Pagavino di Civitavecchia)

Domenica 27 novembre

Fiamignano Valle del Salto-Ginestra ore 11:00 (arbitro Riccardo Medulli di Roma 2)

Alba Sant'Elia-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Gianluca Farbizi di Ostia Lido)

Casperia-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Filippo Maria Letizia di Albano Laziale)

Soratte-Città Di Rieti ore 11:00 (arbitro Luigi Di Ruccio di Viterbo)

III Municipio Calcio-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Giulio Lattanzi di Viterbo)

Accademia Sporting Roma-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Marco Mastropietro di Civitavecchia)

Classifica

Monterotondo 1935 15

Castrum Monterotondo 10

Fiamignano Valle del Salto, Accademia Sporting Roma, Città Di Rieti 1936 9

Poggio San Lorenzo, Casperia 7

Soratte 6

Castelnuovese Calcio, Brictense 5

Accademia Calcio Sabina, III Municipio Calcio 4

Ginestra 3

Football Jus, Alba Sant'Elia 2