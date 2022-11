Città di Rieti apre un nuovo ciclo nel derby con l'imbattuto Fiamignano Valle del Salto. Gare e arbitri

RIETI - Torna il weekend è con esso un altra giornata del campionato di Prima categoria, sette match in programma, sette match in programma e un derby spettacolare che saprà sicuramente regalare emozioni.

Spicca il derby tra Città di Rieti e Fiamignano Valle del Salto, match fondamentale in chiave classifica, padroni di casa che dopo la sconfitta nella scorsa giornata sono chiamati a rialzarsi e a far punti dopo il cambio di tecnco: Mirko Palgiarini al posto di Costantino Fabriani. Gli ospiti a punteggio pieno sono in cerca della quarta vittoria consecutiva per consolidare l’ottimo avvio di stagione.

Gara interna per Ginestra, impegnata domenica mattina contro l’Accademia Sporting Roma, gara importante per i Sabini che dopo il cambio tecnico in panchina vorranno sicuramente far punti per tornare sui binari giusti e uscire dai bassifondi della classifica.

Match in esterna per il Casperia, impegnata domenica mattina in terra capitolina contro Brictense, gara fondamentale per i Sabini che, reduci da una sconfitta interna vorranno sicuramente trovare i tre punti per tornare tra le alte sfere della classifica. Stesso destino anche per l’Alba Sant Elia, impegnata in questa quinta giornata in casa del Castrum Monterotondo, gara difficile per i reatini che reduci da un pareggio sono chiamati a far punti per dare una scossa alla propria classifica ferma momentaneamente a due punti.

A chiudere la quinta giornata di campionato il match pomeridiano tra il Poggio San Lorenzo e il III Municipio Calcio, gara interessante per i Sabini che reduci da una grandissima vittoria nel derby contro l’Accademia Calcio Sabina vorranno ripetersi e trovare la seconda vittoria consecutiva che li proietterebbe molto in alto in classifica, match tutti da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i derby tutti romani, la Castelnuovese Calcio ospiterà il Soratte, mentre il Monterotondo 1935 capolista ospiterà il Football Jus. Turno di riposo per l’Accademia Calcio Sabina ferma a quattro punti in classifica.

Programma gare (V giornata)

Città di Rieti-Fiamignano valle del Salto ore 11:00 (arbitro Valerio Manco di Roma 2)

Ginestra-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Matteo Cinquepalmi di Roma 1)

Brictense-Casperia ore 11:00 (arbitro Giacomo Ressa di Roma 1)

Castrum Monterotondo-Alba Sant Elia ore 11:00 (arbitro Lorenzo Paturzo di Roma 1)

Castelnuovese Calcio-Soratte ore 11:00 (arbitro Vasile Arseni di Ostia Lido)

Monterotondo 1935-Football Jus ore 11:00 (arbitro Salvatore Scarantino di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-III Municipio Calcio ore 14:30 (arbitro Maurizio Rossi di Roma 2)

Riposa Accademia Calcio Sabina

Classifica

Monterotondo 1935 12

Fiamognano Valle del Salto 9

Castrum Monterotondo, Casperia 7

Soratte, Accademia Sporting Roma, Città Di Rieti 6

Poggio San Lorenzo, III Municipio Calcio, Accademia Calcio Sabina 4

Ginestra 3

Castelnuovese Calcio, Football Jus, Brictense, Alba Sant'Elia 2