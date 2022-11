Prima, derby Accademia Sabina-Poggio San Lorenzo, Città di Rieti a Roma. Gare e arbitri

RIETI - Torna finalmente il weekend, e con esso la quarta giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma con scontri diretti e un derby che saprà sicuramente infuocare questa quarta giornata del girone B.

Spicca il derby tra Accademia Calcio Sabina e Poggio San Lorenzo, derby molto sentito dai due team sabini che si presentano rispettivamente reduci da un pareggio per i padroni di casa e un turno di riposo per gli ospiti, padroni di casa in cerca della vittoria per avvicinarsi alla capolista, ospiti fermi a un punto proveranno a imporsi per dare uno scossone alla propria classifica, match tutto da vivere.

Gara in esterna per il Città Di Rieti, impegnato nella domenica mattina, ospite nella capitale sfiderà l’Accademia Sporting Roma, match importante per i Reatini che dopo qualche difficoltà iniziale sembrano aver trovato la giusta dimensione, in cerca dei tre punti per agganciare la capolista.

Match interno invece per il Casperia, impegnata anch’essa nella domenica mattina, al Belloni ospiterà il Monterotondo 1935, partita fondamentale per i sabini che dopo una partenza stratosferica vogliono continuare a imporsi e acciuffare la vetta già alla quarta giornata, match dalla posta in palio molto alta tutto da vivere.

Gara interna anche per l’Alba Sant Elia, che in mattinata ospiterà Brictense, match importantissimo per i padroni di casa che dopo tre giornate caratterizzate da prestazioni sottotono vogliono ritrovare smalto e ovviamente anche punti, team entrambi a un punto con la necessità di aggiungere tasselli importanti in classifica.

Giocherà in casa anche il Fiamignano Valle del Salto, impegnato nella domenica mattina ospiterà al Brusciano il Castelnuovese Calcio, grande partenza per i cicolanensi che a punteggio pieno si apprestano a vincere anche questo importante match per andare a nove e trovarsi in testa alla classifica, gara che promette spettacolo.

Partita in esterna invece per il Ginestra, impegnata domenica mattina in territorio capitolino sarà ospite del Football Jus, match molto importante in chiave classifica per il Ginestra, sabini reduci da una sconfitta vogliono ritrovare la vittoria per aggiungere punti e rimettersi fin da subito sui binari giusti.

Tra le altre gare di giornata troviamo il derby tutto romano tra III Municipio Calcio e Castrum Monterotondo. Turno di riposo per Soratte fermo a sei punti in classifica.

Programma gare (IX giornata, domenica 13 novembre)

Accademia Sporting Roma-Città Di Rieti ore 11:00 (arbitro Vasile Arseni di Ostia Lido)

Casperia-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Alessandro Tamburrini di Viterbo)

Alba Sant'Elia-Brictense ore 11:00 (arbitro Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1)

Fiamignano Valle del Salto-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Giacomo Bertini di Tivoli)

Football Jus-Ginestra ore 11:00 (arbitro Matteo Sannino di Civitavecchia)

III Municipio Calcio-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Andrea Vitiello di Ostia Lido)

Accademia Calcio Sabina-Poggio San Lorenzo ore 15:00 (arbitro Simone Strippoli di Roma 2)

Classifica

Monterotondo 1935 9

Casperia 7

Fiamignano Valle del Salto, Città di Rieti 1936, Soratte 6

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina, III Municipio Calcio 4

Accademia Sporting Roma 3

Castelnuovese Calcio, Ginestra 2

Poggio San Lorenzo, Football Jus, Brictense, Alba Sant’Elia 1