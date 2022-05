Ultimi 180' in Prima: Valle del Peschiera e Fiamignano Equicola lottano per la promozione

RIETI - Dopo una settimana di stop torna finalmente il Campionato di Prima Categoria, venticinquesima giornata in programma con scontri diretti e sfide che sapranno regalare emozioni nella penultima giornata di campionato.

Apre la giornata il match mattutino tra Poggio San Lorenzo e Colle Salario, squadre a metà classifica con gli ospiti a più cinque sui locali che cercheranno di accorciare sul team romano.

Partita interna per Valle del Peschiera, nel pomeriggio affronterà l’Alba Sant Elia, derby fondamentale per entrambe che vede i padroni di casa al primo posto con la voglia di trovare i tre punti per provare a stacca re Fiamignano, ospiti a ventidue punti per puntare alla salvezza con un match d’anticipo.

Match in esterna per Fiamignano Equicola, nel pomeriggio ospite del Castel Giubileo, gara importantissima per gli ospiti a meno uno dal primo posto per tentare il sorpasso e portarsi al primo posto a una giornata dalla fine, locali a tredici punti retrocessi matematicamente ormai da due giornate.

Spicca il derby tra Accademia Calcio Sabina e Spes Poggio Fidoni, locali a ventisei con la possibilità di avvicinarsi all’Olimpus Roma, ospiti a quarantuno punti per tentare il sorpasso su Monterotondo e tornare sul podio dopo che la commissione disciplinare ha restituito al Palombara i 3 punti per il match vinto contro i reatini e che il giudice sportivo aveva deciso di far rigiocare in quanto un giocatore dei sabini era stato identificato con la fotocopia del documento in quanto l'originale era stato smarrito.

Match interno per Ginestra, nel pomeriggio ospiterà l’Olimpus Roma, match importantissimpo per i locali in cerca di punti per salvarsi e staccare definitivamente Brictense, Olimpus con ormai poco da chiedere a trenta punti a metà classifica.

Match in esterna per Castrum Donadei, sempre nel pomeriggio ospite di Brictense, ospiti a quaranta punti in classifica con la possibilità di sorpasso sulla Spes, locali in cerca di punti per avvicinarsi a Ginestra e tentare una disperata lotta salvezza.

Una gara tutta “romana” prevista in giornata, Monterotondo ospiterà Palombara, scontro diretto che vede i locali al terzo posto a più uno sugli ospiti quarti in classifica, match che saprà regalare spettacolo.

Programma gare (XXV giornata)

Poggio San Lorenzo-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Michelangelo Zedda di Rieti)

Valle del Peschiera-Alba Sant'Elia ore 16:30 (arbitro Matteo Patrignani di Roma 1)

Castel Giubileo-Fiamignano Equicola ore 16:30 (arbitro Luigi di Ruccio di Viterbo)

Accademia Calcio Sabina-Spes Poggio Fidoni ore 16:30 (arbitro Alein Iannone di Tivoli)

Ginestra-Olimpus Roma ore 16:30 (arbitro Gabriele Gilardi di Tivoli)

Brictense-Castrum Donadei ore 16:30 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Monterotondo-Palombara ore 16:30 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Classifica

Valle del Peschiera 47

Fiamignano Equicola 46

Monterotondo 43

Palombara 42

Spes Poggio Fidoni 41

Castrum Donadei 40

Colle Salario 38

Poggio San Lorenzo 33

Olimpus Roma 30

Accademia Calcio Sabina 26

Alba Sant'Elia 22

Ginestra 21

Brictense 18

Castel Giubileo 13