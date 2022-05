La Spes di Dino Pezzotti punta a ripartire contro il Castrum Donadei, spicca P. S. Lorenzo-Valle del Peschiera

RIETI - Primo weekend di maggio in arrivo e con esso la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria, quattro giornate al termine con scontri diretti e derby che possono stravolgere o confermare l’attuale classifica.

Derby interessante quello tra Fiamignano Equicola e Accademia Calcio Sabina, Equicoli al primo posto in classifica chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta in esterna nella scorsa giornata per ternersi stretto il primato, ospiti ventitré in cerca di vittoria per uscire definitivamente dalle zone pericolose.

Match interno per Ginestra, al comunale di Monteleone Sabino affronterà Colle Salario, sabini al terzultimo posto in classifica chiamati a far punti per dare una scossa alla classifica, ospiti a trentaquattro a metà classifica. Gara in esterna per l’Alba Sant'Elia, domenica mattina ospite del Monterotondo, match fondamentale per i reatini che vogliono fa punti per uscire dai bassifondi e avvicinarsi all’Accademia Calcio Sabina, padroni di casa a trentanove punti al terzo posto in classifica.

Due derby previsti nel pomeriggio di domenica. Scontro d’alta classifica tra Spes Poggio Fidoni e Castrum Donadei, squadre divise da un solo punto a favore dei locali con un obbiettivo comune, la vittoria, entrambe per avvicinarsi al podio e smuovere la classifica, gara che promette spettacolo. Cambio sulla panchina della Spes: al Posto di Caludio Fazzini ci sarà Dino Pezzotti. «In data odierna (lunedì 2 maggio) sono state rassegnate le dimissioni del mister claudio Fazzini e con pieno rammarico sono accettate dalla Societa Spes, dopo alcune consultazioni di vari allenatori la scelta e’ ricaduta sul mister Dino Pezzotti allenatore di lunga esperienza non da ultimo con la Fc Rieti nella stagione di lega Pro vice di mister Capuano. Auguriamo al nuovo mister e alla squadra di poter raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Spes Poggio Fidoni».

Altro derby che promette spettacolo quello tra Poggio San Lorenzo e Valle del Peschiera, locali a trentatre in classifica con la possibilità di sorpasso sul Colle Salario, ospiti a quarantuno al secondo posto in classifica per tentare il soprasso sugli equicoli al primo posto.

Due le gare tutte “romane” previste in questo weekend, Brictense in casa ospiterà Palombara, locali al penultimo posto, ospiti al quarto con trentotto punti. Castel Giubileo in casa affronterà l’Olimpus Roma, padroni di casa a dodici all’ultimo posto, ospiti a ventotto punti a metà classifica.

Programma gare (XXIII giornata, domenica 8 maggio)

Fiamignano Equicola-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Giorgio Catalani Ciampino)

Ginestra-Colle Salario ore 11:00 (arbitro Alein Iannone di Tivoli)

Monterotondo-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Riccardo Luca Delfino di Roma 1)

Brictense-Palombara ore 11:00 (arbitro Gianluca Fabrizi di Ostia Lido)

Castel Giubileo-Olimpus Roma ore 11:30 (arbitro Marco Impiglia di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Castrum Donadei ore 15:00 (arbitro Maurizio Rossi di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-Valle del Peschiera ore 16:30 (arbitro Silvio Settimi di Viterbo)

Classifica

Fiamignano Equicola 43

Valle del Peschiera 41

Monterotondo 39

Palombara* 38

Spes Poggio Fidoni* 37

Castrum Donadei 36

Colle Salario 34

Poggio San Lorenzo 33

Olimpus Roma* 28

Accademia Calcio Sabina* 23

Alba Sant'Elia 19

Ginestra 18

Brictense 16

Castel Giubileo 12