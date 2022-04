Fiamignano difende la vetta in casa, derby Castrum-Accademia e Ginestra-Valle del Peschiera

RIETI - Si alza il sipario sulla ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma con due derby e scontri diretti che caratterizzeranno la giornata.

Spicca il derby Castrum Donadei-Accademia calcio Sabina, sette punti separano le due squadre con i padroni di casa reduci da tre vittorie in cerca del poker, per avvicinarsi al podio, ospiti in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Altro derby interessante previsto in mattinata, al “santa Maria” di Monteleone Sabino il match tra Ginestra e Valle del Peschiera, locali reduci da un pareggio in cerca di punti per uscire dalle zone grigie della classifica, ospiti a trentacinque a meno due dal podio, match che promette spettacolo.

Match interno per Fiamignano Equicola, in mattinata ospiterà l’Olimpus Roma, Equicoli in testa alla classifica in cerca dei tre punti per consolidare il primato, ospiti a venticinque a metà classifica. Gara in esterna per il Poggio San Lorenzo, al “Cecconi” ospite del Monterotondo, sabini a trenta punti con la possibilità di sorpasso su Castrum, locali al secondo posto a trentanove punti. Giocherà fuori casa anche l’Alba Sant'Elia, domenica mattina, ospite di Brictense, scontro diretto che vede entrambe le squadre al penultimo posto a quindici punti, gara che promette emozioni. Un match tutto romano previsto in mattinata, Castel Giubileo ospiterà Colle Salario, locali all’ultimo posto a dodici punti, ospiti a ventotto a metà classifica.

A chiudere la ventunesima giornata il match tra Spes Poggio Fidoni e Palombara, Big Match che vede i padroni di casa al terzo posto a più due sugli ospiti quarti in classifica, gara che promette spettacolo.

Programma gare (XXI giornata, domenica 24 aprile)

Castrum Donadei-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Valerio Verona di Civitavecchia)

Ginestra-Valle del Peschiera ore 11:00 (arbitro Antonio Elia di Ostia Lido)

Fiamignano Equicola-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino)

Monterotondo-Poggio San Loreno ore 11:00 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Brictense-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Davide Zangrilli di Frosinone)

Castel Giubileo-Colle Salario ore 11:30 (arbitro Luca Ventura di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Palombara ore 15:00 (arbitro Lorenzo Sanna di Ostia Lido)

Classifica

Fiamignano Equicola 40

Monterotondo 39

Spes Poggio Fidoni 37

Palombara, Valle del Peschiera 35

Poggio San Lorenzo, Castrum Donadei 30

Colle Salario 28

Olimpus Roma* 25

Accademia Calcio Sabina* 20

Ginestra 17

Brictense, Alba Sant'Elia 15

Castel Giubileo 12